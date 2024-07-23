凱米來襲！ 台南奇美醫院24日門診暫停 永康、柳奇設臨時拿藥診

奇美醫療體系24日全日門診停診，門診手術暫停。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕凱米颱風來襲，台南市明（24日）停止上班上課，奇美醫療體系也宣布明日全日門診停診、門診手術暫停，永康及柳營院區均有設臨時拿藥診。

奇美醫院表示，奇美醫療體系包括奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、奇康診所、南科診所，24日全日門診停診及門診手術暫停，急診、住院、檢驗、檢查、住院手術、健檢及洗腎相關醫療作業均照常。樹林院區上午維持美沙冬門診。

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院方提醒，已安排好的住院、檢驗、檢查、門診手術、健檢及洗腎相關醫療作業，如因天候想重新安排，請與單上所列之單位及電話聯絡。

另外，奇美醫院設有臨時拿藥診，包括上午內科2個診、外科1個診；下午內科1個診。柳營奇美醫院亦設有臨時拿藥診，為上午內科2個診、外科1個診。

院方表示，若風雨較大，請民眾注意安全，不要勉強出門。已到醫院者，相關醫療作業可依單位人力彈性處理。

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