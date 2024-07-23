正子斷層揪出544人罹癌 新光升級儀器 吳東進親測流程

新光醫院董事長吳東進親自測試PET健康檢查流程。（新光醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕新光醫院今（23日）公布，該院正子斷層造影檢查（PET）至今累計揪出544人罹患癌症，今年再引進新一代儀器，結合AI（人工智慧）優勢，可提升病灶偵測率，有助及早發現癌症，該院董事長吳東進是首位受檢者，親自測試健康檢查流程。

新光醫院副院長洪子仁表示，該院迄今正子斷層造影檢查已累計超過7萬1646例，其中無適應症而來健康檢查的4萬8022人中，發現544人罹患癌症，檢測率1.1%。

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新光醫院於2002年3月引進以癌症健檢為主軸的正子電腦斷層掃描儀PET/CT，2012年7月提升設備為分子醫學級正子斷層造影儀mPET/CT，今年再引進新一代AI PET Biograph Vision，已取得台北市衛生局准予登記，正式投入臨床篩檢與診斷。

新光醫院院長侯勝茂說明，新一代儀器於影像擷取過程中，利用AI自動偵測易受呼吸運動影響範圍，突破傳統技術限制，且無須增加掃描時間及架設外部設備，即可校正呼吸假影，提供更精細的影像，並有連續移床掃描技術，顛覆原本走走停停的受檢模式，減輕老年人或孩童等無法久躺者的不適。

侯勝茂提到，掃描速度也從18分鐘減少到13分鐘、注射劑量從5毫居里降低到4毫居里，並結合AI輔助醫師快速閱片、判讀病灶位置，並結合智慧運算腫瘤相關數據，提升病灶偵測率。

新光醫院新一代PET儀器正式投入臨床篩檢與診斷。（新光醫院提供）

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