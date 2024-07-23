新冠增124死創11個月新高 20多歲男併發肺炎、腦炎

疾管署防疫醫師林詠青說明新冠死亡個案。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（23日）公布類流感、新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情連續2週下降，預計分別於7月底、8月中旬脫離流行期，但上週新冠新增124例死亡，為近11個月以來的單週新高，年齡最輕的是南部20多歲男性，無潛在疾病，卻併發肺炎、腦炎，在住院3週後死亡。

疾管署統計，新冠上週就診8.8萬人次，較前一週下降21%，新增773例本土併發症，也較前一週896例下降；新增124例死亡，則較前一週104例上升。近4週首位變異株仍是JN.1的37%，LB.1占比降至16%，低於KP.3的18%和KP.2的17%。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，新增死亡個案最年輕的是南部20多歲男性，本身無潛在疾病，最近一次打新冠疫苗為2022年，6月中旬出現發燒、肌肉痠痛到診所就醫，發病後2天出現抽搐、意識不清到急診，發現血壓偏低，新冠快篩呈陽性。

林詠青指出，經X光檢查顯示已出現肺炎，腦部電腦斷層顯示也有發炎，且持續呼吸衰竭而插管收治於加護病房，使用抗病毒藥物治療，但在住院過程中，腦炎持續惡化又併發細菌性肺炎，於住院3週後死亡。

至於類流感，門急診上週就診約8.9萬人次，較前一週下降9%。疾管署副署長羅一鈞指出，目前擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」，確定只到7月31日，8月1日起恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病的類流感等病人可用。

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