健康網》用錯保養品反傷膚！ 醫曝4產品：卸妝紙巾也上榜

醫師說，卸妝紙巾多半含有，酒精和防腐劑成分，這些容易刺激肌膚、使肌膚乾燥，而且卸妝過程會摩擦拉扯肌膚，容易產生細紋；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些保養品不僅沒用，還會容易傷害到肌膚。新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享當醫師後不用的4項保養品，因了解肌膚結構與代謝原理後，對產品成分與作用方式也越來越在意，就漸漸不使用了。像是卸妝紙巾、妙鼻貼、顆粒去角質、昂貴的洗面乳。

卸妝紙巾

吳易儒說，這個超方便，很多人都天天用它卸妝。但卸妝紙巾多半含有，酒精和防腐劑成分，這些容易刺激肌膚、使肌膚乾燥，而且卸妝過程會摩擦拉扯肌膚，久而久之就更容易產生細紋。她建議大家，可以選用不含酒精的卸妝油、卸妝水、卸妝乳霜等。

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妙鼻貼

吳易儒表示，這類的產品，若原本肌膚就比較敏感，或是有痘痘肌問題，千萬不要用！它拔起來的不只粉刺，還有健康的表皮，會使鼻子肌膚更脆弱，更容易受髒東西侵襲。粉刺問題可以用含有水楊酸，這類成分的產品，能有效溶解深層油脂。

顆粒去角質

吳易儒提到，不論是砂糖還是咖啡渣，只要是顆粒摩擦都容易傷害肌膚，這樣的行為就像用砂紙磨自己的臉一樣。用水楊酸這類的化學性去角質，可以更溫和有效的，代謝深層老廢角質。

昂貴的洗面乳

吳易儒指出，洗面乳在臉上停留的時間很短，能達到的功效其實不多。所以洗面乳只要選擇可以溫和清潔，使用完沒有乾燥緊繃感的就可以了，買貴反而浪費錢。

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