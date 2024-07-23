高市單週新增2例境外移入登革熱 診所未警覺通報遭開罰1萬元

高市單週新增2例登革熱確診，診所未警覺通報遭開罰1萬元，衞生局潘炤穎說明開罰情形。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衞生局今（23）日表示，上週再增加2例新增登革熱確診病例，其中1例曾「主動」告知醫師新加坡及馬爾地夫旅遊史，但然診所醫師未於病歷登載TOCC問診結果，也亦在未進行登革熱NS1快篩通報，病患因症狀未緩解再次就醫，經檢驗NS1快篩陽性，同日實驗室PCR檢驗結果陽性（登革熱第二型），社區暴露風險已經4天，衞生局開罰該診所1萬元罰款。

衞生局表示，高市於7月17、19日各增加1例登革熱確診，累計14例，17日確診個案為40多歲本國籍民眾，經疫調病例在7日6至13日曾至新加坡、馬爾地夫旅遊史，返國後15日陸續出現倦怠、發燒、頭痛、肌肉關節酸痛、鼻塞痰多、食慾不振等症狀。

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隔（16）日至診所就醫，就診時個案雖時有「主動」告知醫師「新加坡及馬爾地夫旅遊史」，然診所醫師未於病歷登載TOCC問診結果，也未進行登革熱NS1快篩通報，17日因症狀未緩解再次就醫，經檢驗NS1快篩陽性，同日實驗室PCR檢驗結果陽性（登革熱第二型），社區暴露風險已4天。

另一例於19日境外移入確診個案為20多歲印尼籍女性移工，17日自印尼入境，18日於醫院體檢，檢驗登革熱NS1快篩陽性，無任何不適症狀，19日實驗室PCR檢驗結果陽性（登革熱第三型），2案均住院觀察中。

衛生局指出，為鼓勵高雄市基層診所通報登革熱境外移入個案，針對自登革熱流行地區入境兩週內且出現疑似症狀2天內的就醫民眾，完成登革熱通報之醫師，每案獎勵250元（假日通報獎勵500元），113年截至目前基層診所通報疑似境外移入個案1279人，衛生局發出約36萬元的獎勵，若未依規定通報也將受罰。

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