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健康網》40歲男易感沮喪疲勞？小心「男性更年期」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕過去大家聽到更年期，多會聯想到女性。然中年男子也可能遇上「男性更年期」，且對男性的影響比大眾想像得還大！
日本泌尿科醫師佐佐木裕在日媒《47 news》指出，男性荷爾蒙降低，經常伴隨有心情沮喪、明顯疲勞感，以及性慾與性功能下降等狀況；40歲以上者更要小心，可能隨時都會發生。
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佐佐木裕表示，他遇到一位39歲男性，他的心情鬱悶到完全無法工作，多次前往身心科診所諮詢；而他在網路上發現男性更年期，因此前往醫院接受檢查，赫然發現雄激素低於標準。這位男性現在會到診所施打男性荷爾蒙，過去的身心狀況改善許多。
佐佐木裕說明，近日有不少病患想了解男性更年期，原因大多是有不少人在公司等場域頻頻發脾氣，甚至影響家庭關係。針對男性更年期，目前的治療方式除了注射男性荷爾蒙以外，也可適當使用中藥，並且調整生活方式與飲食習慣，培養運動習慣等。
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