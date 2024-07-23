健康網》「舉弱男」身體警訊！ 醫：恐心臟出問題 盡早就醫

劉中平醫師表示，勃起困難，很有可能是心臟血管疾病的早期症狀，一定要盡早就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕勃起障礙是中年男性最不好意思開口的健康問題。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，勃起困難，很有可能是心臟血管疾病的早期症狀，一定要看醫生詳細評估身體的健康情況。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，勃起障礙是許多中年男性私底下很在意的事情，但卻很少公開討論。有些患者連到了他的診間也開不了口，只好用小紙條寫下性方面的問題，避免尷尬。 他也提醒，勃起困難，很可能是心臟血管疾病的早期症狀，一定要盡早就醫。

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劉中平強調，要維持良好的性功能，需要正常的心肺功能，才有辦法支撐活動中所需的循環。另外，勃起也需要有力的心臟收縮，還有局部的血管通暢，若確認是血管阻塞所造成的不舉，就要擔心身體其他部位的血管是否也有嚴重的病變，包括心臟的冠狀動脈粥狀硬化，也被研究證實與勃起障礙有顯著的關聯性。

劉中平籲，醫師們在評估性功能的時候，一定要同時檢測患者的心血管風險，這樣一來，可以發現一些早期的心臟疾病，越早檢查便越能夠找出身體的病徵，早期治療也會有比較大的進步空間。

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