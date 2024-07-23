4成人苦於腋下多汗異味 免開刀微波熱療解大患

安南醫院皮膚科及美容醫學中心皆有開設清新門診，供腋下多汗有異味改善需求的民眾諮詢。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕時節邁入高溫酷夏，對有腋下多汗、狐臭困擾的民眾來說苦不堪言，若周邊親友或同事不明說，當事人多不知自己身體異味已影響他人。1名從事業務的白先生經主管提點才知「腋」味擾人，他到醫院做不需開刀的清新微波療程，治療迄今兩年多未復發、也沒產生副作用。

台南市立安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁表示，市調指每10人有4人受腋下多汗及異味困擾，足見此問題非少數民眾才有。而據統計竟有超過9成上班族認為「腋」味問題對職場專業形象大扣分；其中逾7成的人反映，當事者對自己帶給他人的困擾似乎不知情。

請繼續往下閱讀...

從事業務需跑外務的白先生，因工作要求每天需穿襯衫，由於腋下出汗、產生異味，導致白色襯衫常因汗漬泛黃。雖然試著以擦止汗劑抑制，卻因止汗劑成分造成腋下肌膚長期敏感，幾年下來也花了不少止汗劑費用。2年前的夏天，白先生接獲主管建議要他拜訪客戶時多帶套衣服勤更換及備妥止汗劑，他才恍知自己腋味讓主管與同事們都是聞臭苦主。

白先生說，感謝主管提醒，讓他正視腋下問題，並上網搜尋治療方法，決定到安南醫院皮膚科及美容醫學中心開設的清新門診，選擇不需開刀、可同時改善多汗及異味問題的清新微波療程。治療迄今兩年多，沒產生任何副作用也未復發，還省下一筆頻繁更換襯衫與止汗劑的開銷費用，讓他覺得很值得！

陳郁蓁表示，清新微波熱能止汗術通過FDA安全有效性雙認證，及衛福部「腋窩多汗症」治療功效認證，運用專利微波熱能科技，採1次性容積式加熱方式，聚焦在大小汗腺最密集的2-5mm深度，有效破壞多汗問題的小汗腺及產生異味的大汗腺，改善腋下多汗、異味問題，且不需動刀，不會有手術恢復期及術後感染、血腫或留下永久性疤痕等風險，整個療程僅需約1小時，做好即走，亦無需因工作請假治療。

安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁指清新微波是透過微波加熱原理，破壞腋下大、小汗腺，達到止汗、淨味、除毛三合一功效（安南醫院提供）

腋下多汗異味的患者白先生（左者）獻花給安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁，感謝清新微波治療讓他在工作上更有自信。（安南醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法