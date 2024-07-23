陽明交大工程生物科學學院在博愛校區成立 強化BioICT生物智慧醫療

陽明交大工程生物科學學院今年夏天在博愛校區成立，將強化BioICT生物智慧醫療等領域的產學合作。（學校提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大啟動新竹博愛校區的改造，將該校區轉變成國內BioICT中心，並宣佈將在今年夏天成立工程生物科學學院，進行生物醫學與前沿AI技術和半導體整合，同時呼應輝達執行長黃仁勳把生命科學工程化視為未來趨勢的觀點。

陽明交大表示，位在新竹市東區的博愛校區，是陽明交大最早的校地，也研發出全台第一枚積體電路，堪稱是台灣半導體的發源地。如今隨著博愛校區風華再現計畫，校方將重新活化這塊土地，讓原本的半導體發源地，轉型為台灣工程生物與智慧醫療的重鎮。

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目前新建作為智慧醫院示範中心的竹銘醫院，工程生物科學學院也會在8月揭牌，率先培育工程生物的研發與人才。等竹銘醫院落成，可望發展工程生物科學，從分子層次鏈結生物科技、資通訊科技與計算生物，在精準醫藥、轉譯工程及永續科技特色領域前進。

工程生物科學院院長楊進木表示，博愛校區當年發展半導體的遠見，引領台灣發展迄今，而工程生物學是綜合生物、醫學和諸多工程的科學，透過量化、模組化、系統化等工程法來瞭解、預防和治療疾病，亦可開發建構新農業、生質能源和循環經濟所需技術等多元產業所需之基石。

工程生物科學學院將設1系2所3學程，目前已有研發團隊獲得國科會晶創計畫補助，將結合生物醫學、生成式AI與半導體研發可以快速檢測敗血症與腦中風的智能晶片。

生物科技學系系主任趙瑞益表示，大學部除既有的生物科技組，3年前率先招收工程與計算生物科學組，以因應生技產業所面臨巨量資料的分析與數據建模、人工智慧、分子功能設計等計算科學挑戰，培養工程科學、數理邏輯分析與資訊計算人才。

陽明交大工程生物科學學院今年夏天在博愛校區成立，將強化BioICT生物智慧醫療等領域的產學合作。（學校提供）

陽明交大工程生物科學學院今年夏天在博愛校區成立，將強化BioICT生物智慧醫療等領域的產學合作。（學校提供）

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