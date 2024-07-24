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健康網》擊退夏日疲勞！ 中醫推5招：咖啡別喝多
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天炎熱潮濕，讓人頭昏眼花，覺得疲憊不堪？軒林中醫診所醫師張維量在臉書專頁「軒林中醫診所」發文分享幾個小妙招，首先是咖啡不要喝太多、不要喝酒、先不要吃油膩食物、多喝水、冷飲甜食要節制。做到這些簡單小技巧，就可擺脫夏日疲勞，輕鬆度過炎炎夏日！
輕鬆過夏季5妙招
咖啡控稍微收手：咖啡雖然香醇，但夏天喝太多容易更疲倦。
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酒精NO NO：雖然冰啤酒很誘人，但酒精會使人脫水，疲勞感加倍！
油膩食物退散：油炸、重口味的食物暫時放一放，腸胃不適可能會更加無精打采。
水是好朋友：記得多喝水，汗流多了也要補水，保持體內電解質平衡、神清氣爽。
冷飲甜食要節制：雖然冰淇淋和西瓜很誘人，但適量就好，吃太多冰的會讓腸胃功能下降，反而更難排濕。
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