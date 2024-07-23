健康網》「斷捨離」難度高？ 轉念一想「這樣做」輕鬆克服

專家發現，當擁有某物品時，人們習慣誇大其價值和重要性，覺得它比實際上更有價值，使得無法好好的斷捨離；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕整理物品總猶豫不決，沒辦法好好「斷、捨、離」，即便久放角落都捨不得丟掉？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯引述1項國外研究表示，可用「稟賦效應」解釋。當擁有1物品時，就會產生擁有者心態，誇大其價值和重要性，即使是用很久、實際價值不高的東西，還是無法捨棄，因此建議學會不問「東西值多少錢」，而是問「我需要付出多少代價才能獲得」，如果擁有許多同1物品，可能就不會想要更多，轉念一想，客觀看待事物價值。

「稟賦效應」誇大擁有物品價值

何謂稟賦效應？陳潔雯在臉書粉專「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，是由經濟學諾貝爾獎的芝加哥大學布斯商學院教授Richard H. Thaler於1980年提出，當獲得或擁有某些物品時，我們會誇大這些物品的價值和重要性。簡單來說，某樣東西屬於我們自己的，就會覺得它比實際上更有價值，即使是1件很普通的物品，只要是我們擁有的，就會覺得特別寶貴。

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陳潔雯進一步解釋，1項康乃爾大學研究發現，人們對於自己已經擁有的杯子估價是6美元，但如果是別人的相同款杯子，只會願意支付2.25美元來購買，這就是稟賦效應典型例子，顯示擁有某物如何影響價值判斷。

整理雜物時特別顯現「稟賦效應」

稟賦效應的心態，在整理雜物時特別顯現！陳潔雯提及，一旦擁有，就會產生擁有者的心態，認為它對自己很重要，所以不願意輕易放棄或低估價值，即使已經用了很久、實際價值不高的東西，還是難以捨棄，高估它對自己的重要性，甚至產生感情依賴。所以，稟賦效應正是造成我們難以與物品分離的一大原因，了解後，有助於客觀看待物品真實價值，更理性地決定該保留還是捐贈。

如何克服禀賦效應？陳潔雯建議，學習不要問「這個東西值多少錢」，而是問「我需要付出多少代價才能獲得它」，如果擁有許多咖啡杯，可能就不會願意為它們再付任何代價，因為不需要再更多，透過改變問題的方式，客觀地看待事物的真實價值。

陳潔雯說，整理雜物的過程中難免會遇到一些障礙，但只要換個思維模式，凡事用正面眼光看待，就能克服和物品分離的障礙，過上簡單自在的生活，活出自由自在的人生！

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