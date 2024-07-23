台灣在地安老協會推躍齡健康 新生活社福促進會招「萬歲志工」

台灣在地安老推展協會在「躍齡健康--把自癒力帶回家」系列課程，教長輩按摩眼睛周邊穴道。（新北市社會局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新生活社會福利發展促進會長年在北海岸地區為長者和身障者服務，近來更與台灣在地安老推展協會合作，集結三芝埔頭和新庄、石門尖鹿及茂林等4處社區照顧關懷據點，推動社區智慧賦能，帶領社區民眾運用智慧科技，下載躍齡健康APP，提升長輩自主健康管理意識，將自癒力帶回家，即使在家中也可以持續練習。

另外新生活促進會也趁機招募「萬歲志工」，只要肯付出、身心行動自如者，不計年齡性別，因此稱之為「萬歲志工」，培訓行動自如的壯世代志工，照顧行動不便的高齡長者或身障家庭，建立社區互助安定體系。

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台灣在地安老推展協會執行中央國衛院「智慧科技整合社區健康照護與生活照顧計畫」，挑選三芝與蘆洲等區的據點執行，其中在三芝部分，透過新生活促進會安排在埔頭、新庄兩處據點進行，新生活另爭取到石門辦理，協會設計「躍齡健康--把自癒力帶回家」系列課程，以及培力工作坊，邀請社區督導李曉琴及淡水馬偕杜宜靜管理師等，教導長輩使用「躍齡健康」及「馬偕醫生到我家」APP，並實際示範帶領操作，引發長輩學習的興趣。

新生活促進會創辦人羅素如表示，在培力工作坊中，新生活另安排身心障礙者家庭照顧者支持服務宣導，因為身障家庭在長期照護壓力下，日夜煎熬致身心疲憊，日照中心除提供各項紓壓活動，協助照顧者取得資源，減輕照顧者身心負荷。

社會局長李美珍表示，不論中央或地方，對於長輩的照顧都非常的用心，營造友善的高齡社會，運用智慧科技與提升長輩的數位能力，也是新北市銀髮俱樂部4.0的內涵，讓長輩不僅在據點，甚至在家中隨時都能動健康，把身體的自癒力找回來。

新生活社會福利發展促進會與台灣在地安老推展協會合作，推動社區智慧照護及賦能。（新北市社會局提供）

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