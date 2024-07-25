健康網》蛋殼顏色不影響營養！ 保存別放「這裡」

陳珮蓉表示，雞蛋有紅、白殼之分，主要是品種造成蛋殼顏色不同；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋的營養價值高，幾乎是每個家庭的必備食材之一。而市售雞蛋種類繁多，到底哪一種比較好？食品藥物管理署邀請中華民國營養師公會，全國聯合會副理事長營養師陳珮蓉表示，雞蛋有紅、白殼之分，主要是品種造成蛋殼顏色不同，營養成分並無明顯差異。食藥署提醒，雞蛋於攝氏0-4度的冷藏保存最佳，也可存放在原包裝盒中，避免放在門的儲藏架上，因其溫度變化較大。

雞蛋品種、挑選、保存撇步大公開

雞蛋有紅、白殼之分，主要是品種造成蛋殼顏色不同。陳珮蓉表示，白殼蛋的雞種數量較多，產蛋量多，因此，市場上以白殼蛋為主，紅殼蛋的雞種數量偏少。雖然紅殼蛋的價格較高，但兩者的營養價值、主要營養成分並無明顯差異，微量元素可能受到飼料影響，而有些微差異。

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陳珮蓉提到，至於洗選蛋和散裝蛋的差別，主要是處理方式。洗選蛋是經嚴格清潔程序和檢查後，確保表面乾淨並去除細菌，以包裝型式出售。散裝蛋則是直接從農場或生產者處取得，且多在傳統市場、雜貨店販售。兩種蛋的品質並無絕對優劣之分，民眾可依自身需求進行挑選。而挑選雞蛋時，應觀察外觀無破損，打蛋後無異味，及確認蛋黃挺實、蛋白濃稠，不稀薄流散。

陳珮蓉提醒，處理食材前，應先將蛋及雙手洗淨，可避免在敲開蛋殼時，將表面的病菌及髒污接觸到可食雞蛋，尤其是處理非洗選蛋；示意圖。（圖取自freepik）

烹調蛋品清潔要做好

陳珮蓉提醒，處理食材前，應先將蛋及雙手洗淨，可避免在敲開蛋殼時，將表面的病菌及髒污接觸到可食雞蛋，尤其是處理非洗選蛋。處理雞蛋後，將蛋殼順手丟入垃圾桶並再次洗手，勿隨意放置桌面或盤子而造成污染。也要避免碰過蛋殼後再接觸其他食材，才能降低沙門氏桿菌污染與食品中毒的風險。

她說，雞蛋打開後，最好立刻料理，以免細菌孳生。打蛋時建議多準備一個碗，先將蛋打進碗裡，第二顆蛋再打入第二個碗，確認沒壞再倒回第一個碗中，以免有壞蛋混入。最後，煮熟是重要的原則，應加熱至中心溫度攝氏70度以上，且加熱時間也要夠長，也建議購買後應儘早食用完畢。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第983期

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