健康網》納豆強健骨骼又護心！ 「適量食用」是關鍵

國外研究顯示，納豆與強壯骨骼、心臟和免疫力等有關。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕納豆是1種傳統日本料理，雖然口感、味道不是每個人都能接受，但其實它的營養價值超高！鄰好西醫診所醫師李思賢表示，納豆營養豐富，富含蛋白質、脂肪、碳水化合物，以及錳、硒、鐵和維生素K2等礦物質，經發酵作用後，含更少抗營養素及更易消化吸收的營養。多項國外研究顯示，納豆與強壯骨骼、心臟和免疫力等有關，一般建議成人每天食用約40-50克的納豆，不過，有特殊健康狀況者，應諮詢醫師。

關於納豆製作，李思賢分享，傳統納豆是將煮熟的大豆包裹在稻草中製成的，稻草表面自然含有枯草芽孢桿菌，讓細菌發酵豆子中的糖，最終產生納豆。現代的納豆製成已不再用稻草，改為直接將枯草芽孢桿菌添加到煮熟大豆中，開始發酵過程。

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納豆營養價值高 食豆脹氣者通常能吃

納豆營養價值高！李思賢說明，除了含有蛋白質、脂肪、碳水化合物，還含有許多豐富的礦物質，如錳、銅、鎂、硒、鐵和維生素K2。經過發酵作用後，納豆含有更少的抗營養素，以及更容易消化吸收的營養，使得納豆成為超級食物名單之一，尤其食用豆類容易脹氣的人，通常也能食用納豆。

研究發現，停經後女性中，較高納豆攝取與總髖部骨密度增加相關，這可能與納豆中的維生素K2和異黃酮2種成分有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shuttestock）

納豆攝取與女性骨質增加相關

李思賢引述1篇2006年《The Journal of Nutrition》的研究，探討納豆攝取與女性骨質流失的相關性，涉及944名年齡在20-79歲間的女性，在基線和3年後測量脊柱、髖部和前臂的骨質密度。

李思賢提及，該研究結果顯示，停經後女性中，較高納豆攝取與總髖部骨密度增加相關，這可能與納豆中的維生素K2和異黃酮2種成分有關，前者在骨健康中起重要作用，通過幫助骨鈣素的羧化，促進骨鈣素與骨中的鈣結合，特別是其中的MK-7（維生素K2的一種形式），可能有助於減少骨質流失；異黃酮則可能通過類雌激素作用，對骨健康有益。

納豆激酶和納豆胜肽酶 改善心血管疾病關鍵

納豆不僅對骨質有益，還能促進心血管健康。李思賢解釋，納豆改善心血管疾病的關鍵因子是納豆激酶和納豆胜肽酶。1篇2024年刊登在《Frontiers in Nutrition》的雙盲對照實驗指出，納豆激酶組的患者每天服用2次，每次3粒膠囊，每粒膠囊包含602.5 FU的納豆激酶，持續服用90天，結果顯示血液中的低密度膽固醇下降10.9%，可能與納豆激酶的抗氧化特性以及提高高密度膽固醇的特性有關。

李思賢引述另1項在2022年刊登《Frontiers in Cardiovascular Medicine》的中國研究，涵蓋1062名受試者，進行12個月實驗，每日服用10800 FU的納豆激酶，結果顯示總膽固醇下降15.9%，三酸甘油酯下降15.7%，低密度膽固醇下降18.1%，高密度膽固醇上升15.8%，頸動脈內膜中層厚度下降21.7%，頸動脈斑塊大小下降36.0%。搭配運動和戒菸、酒可達到更好的效果。

研究：納豆增免疫力 上呼吸道感染降55%

李思賢進一步指出，1項研究指出，多吃納豆可增加免疫力。食用2億CFU的枯草芽孢桿菌（即納豆中的益生菌株）的老人，上呼吸道感染概率降低55%，可能歸功於納豆富含的益生菌以及各種重要的微量礦物質。

納豆非常營養，但適量食用是關鍵。李思賢建議，一般成人每天食用大約40-50克的納豆，相當於1小碗的份量，有助於獲得納豆的益生菌、維生素K2和其他重要營養素，同時避免過量攝取可能帶來的問題。如果有特殊健康狀況，應諮詢醫師，確定合適的攝取量。

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