工程師年幼髖關節骨折長短腳 微創正前開人工髖關節手術圓夢

台中一名男子因年幼時髖關節骨折（左），造成走路一跛一跛的，經接受「微創正前開人工髖關節手術」（右黃圈），終於恢復正常走路。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕38歲陳先生是一位工程師，小學騎腳踏車摔車造成右側髖關節疼痛，家人帶去國術館處理後雖可走路，卻從此一跛一跛的，讓他在公眾場合行走有陰影，因今年爭取到赴美進修機會，希望帶妻小同行決心接受治療，骨科醫師評估後，安排進行「微創正前開人工髖關節手術」，當天就能下床，隔天就返家出院，讓他開心走路終於恢復正常。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文表示，該名患者病例相當少見，年幼骨折的髖關節雖有癒合，但癒合情況不理想，因是在兒童時期發生而造成髖關節骨頭沒有正常的發育，長期下來造成髖臼關節的嚴重關節炎，並因長期疼痛導致沾黏和肌肉萎縮，讓手術變得更複雜。

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黃贊文指出，傳統人工髖關節置換手術需要切開肌肉，但患者的狀況會讓已經萎縮的肌肉復原更加困難，也容易有脫臼的風險，且重建一個穩定的髖關節也可能導致長短腳。因此傳統手術方式恢復慢、活動不便，且要前往美國長時間搭機還可能會造成下肢靜脈栓塞的風險。

黃贊文表示，患者要到美國進修，而美國的生活型態以汽車通勤為主，若開車需要靈活的右腳踩油門及煞車，因「微創正前開的人工髖關節置換手術」具有恢復快的優點，因此決定為他進行此手術，患者並經醫療團隊建議，接受「怡樂適（ERAS）手術快速恢復療程」，手術後疼痛感低且沒有出現嘔吐，當天就能下床運動，術後第二天即返家休養。

黃贊文指出，近年來民眾接受人工關節置換手術的年齡層降低，手術量並有增加的趨勢。微創手術技術搭配「怡樂適（ERAS）手術快速恢復療程」，不僅讓病人恢復快、降低術後併發症風險，也縮短住院時間。如果民眾有長期關節疼痛、保守治療無效，應該及早尋求專業骨科醫師的意見，進一步檢查與治療，開心地享受健康人生。

黃贊文醫師提醒，民眾若有長期關節疼痛、保守治療無效，應該及早尋求專業骨科醫師的意見檢查釐清。（記者陳建志攝）

黃贊文醫師指出，該名患者因年幼時髖關節骨折造成長短腳，經接受微創正前開人工髖關節置換手術後，已順利矯正。（記者陳建志攝）

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