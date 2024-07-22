健康網》減重菜色不只水煮！ 多用「蔥薑蒜」調味還能鏟脂

營養師指出，減重除了水煮菜、肉，多利用辛香料可讓食物變得更可口，也能幫助身體代謝、獲取許多營養素。（圖擷取自何沂霖臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大多數台式料理，都少不了蔥薑蒜的身影。營養師何沂霖指出，這3種辛香料其實是減重好幫手，可以增添食材風味，而且因為都屬於蔬菜，所以富含膳食纖維，並各具有益身體的礦物質、維生素等。因此，減重除了水煮菜、肉，多利用辛香料可讓食物變得更可口，也能幫助身體代謝、獲取許多營養素。

何沂霖於臉書粉專「何沂霖 營養師」發文指出，大蒜的蒜素能降低身體發炎、提升免疫力；薑裡的薑辣素可降低自由基、促進新陳代謝、增加血液循環（這也是為何老一輩總說薑是可以去寒）；蔥含有硫化物、蒜素、維生素C，也都是降低身體發炎跟抗氧化的好幫手。

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何沂霖自述，自己家人都習慣將菜盤裡的蔥薑蒜清盤，讓何沂霖表示，可能他們吃到的才是整盤菜的精華。另提到，文中所PO照片是熱炒小卷，用蔥薑蒜快炒、米酒、醬油、少許糖調味，喜歡辣的可以加生辣椒，提升香氣，又下酒又下飯。減重減脂期的人則不要配酒，飯也記得選糙米或紫米、五穀米等含有纖維的全穀類。

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