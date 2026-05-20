自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》想顧腎先顧排便！醫推6護腸秘訣 降低腎臟負擔

2026/05/20 10:56

長期便祕恐讓腸道壞菌增生，產生大量傷腎毒素，影響腎臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

長期便祕恐讓腸道壞菌增生，產生大量傷腎毒素，影響腎臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為便秘只是腸胃問題，但對腎臟健康而言，恐是危機。洪永祥診所院長洪永祥指出，人體腸道與腎臟之間存在密切的「腸腎軸（Gut-Kidney Axis）」關聯，一旦腸道阻塞、菌叢失衡，不僅會增加毒素生成，更可能加速腎功能惡化。腎友想要腎臟好，腸道必須先通暢，醫師進一步建議護腎6大法。

洪永祥於臉書粉專「洪永祥診所」發文分享，民眾每天吃進的蛋白質，會在腸道中分解為氨基酸。當你便秘或腸道菌叢失衡時，腸道內的惡質壞菌就會開始作亂，它們會把未消化完的色胺酸分解代謝，轉化成「吲哚」；同時，也會把酪胺酸分解，轉化成「對甲酚」。

便秘恐成腎臟殺手

洪永祥說明，這些代謝物經過腸壁進入血液，流經肝臟時，會被進一步分解、硫酸化，最終演變成兩大腸源性尿毒素「吲哚硫酸鹽（IS）」與「對硫甲酚（PCS）」。要留意的是，這兩種毒素進入血液後，會與血清蛋白緊緊結合，變成「黏人」的超級毒素，很難透過一般的尿液或洗腎排出。

他提到，當這些充滿毒素的血液流進腎臟時，它們會直接攻擊腎小管上皮細胞，與腎絲球微血管的內皮細胞，引發嚴重的發炎反應與氧化壓力。這就像是用強酸不斷去腐蝕腎臟的過濾網，導致腎臟纖維化，加速腎功能的惡化。簡單來說，便秘形成的腸道阻塞或壞菌太多，會源源不絕地毒害腎臟。

想要腎臟輕鬆，請務必保持腸道暢通。洪永祥建議，日常多吃高纖蔬菜、補充優質益生菌、多喝水、多運動、腸道按摩，與多補好油，像是橄欖油、苦茶油。腸道不只是消化器官，更是人體重要的排毒系統。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中