健康網》想顧腎先顧排便！醫推6護腸秘訣 降低腎臟負擔

長期便祕恐讓腸道壞菌增生，產生大量傷腎毒素，影響腎臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為便秘只是腸胃問題，但對腎臟健康而言，恐是危機。洪永祥診所院長洪永祥指出，人體腸道與腎臟之間存在密切的「腸腎軸（Gut-Kidney Axis）」關聯，一旦腸道阻塞、菌叢失衡，不僅會增加毒素生成，更可能加速腎功能惡化。腎友想要腎臟好，腸道必須先通暢，醫師進一步建議護腎6大法。

洪永祥於臉書粉專「洪永祥診所」發文分享，民眾每天吃進的蛋白質，會在腸道中分解為氨基酸。當你便秘或腸道菌叢失衡時，腸道內的惡質壞菌就會開始作亂，它們會把未消化完的色胺酸分解代謝，轉化成「吲哚」；同時，也會把酪胺酸分解，轉化成「對甲酚」。

請繼續往下閱讀...

便秘恐成腎臟殺手

洪永祥說明，這些代謝物經過腸壁進入血液，流經肝臟時，會被進一步分解、硫酸化，最終演變成兩大腸源性尿毒素「吲哚硫酸鹽（IS）」與「對硫甲酚（PCS）」。要留意的是，這兩種毒素進入血液後，會與血清蛋白緊緊結合，變成「黏人」的超級毒素，很難透過一般的尿液或洗腎排出。

他提到，當這些充滿毒素的血液流進腎臟時，它們會直接攻擊腎小管上皮細胞，與腎絲球微血管的內皮細胞，引發嚴重的發炎反應與氧化壓力。這就像是用強酸不斷去腐蝕腎臟的過濾網，導致腎臟纖維化，加速腎功能的惡化。簡單來說，便秘形成的腸道阻塞或壞菌太多，會源源不絕地毒害腎臟。

想要腎臟輕鬆，請務必保持腸道暢通。洪永祥建議，日常多吃高纖蔬菜、補充優質益生菌、多喝水、多運動、腸道按摩，與多補好油，像是橄欖油、苦茶油。腸道不只是消化器官，更是人體重要的排毒系統。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法