恩主公醫院小小牙醫營 醫談「從小預防蛀牙」觀念

醫護人員協助小朋友體驗牙齒灌模。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕恩主公醫院牙醫部日前舉辦「小小牙醫醫護體驗營」，小朋友們接受口腔保健衛教資訊，體驗牙醫師與助理工作。牙醫部主任范綱信表示，藉由衛教資訊，從小建立口腔清潔保健，才能讓小朋友一口好牙。

暑假時，常有小朋友來到牙科檢查診所檢查，范綱信檢查發現胖了不少，原來他每天喝上2杯含糖飲料，導致牙齒表面出現脫鈣的齲齒前症狀，他指出，「琺瑯質被破壞後就很難恢復了」，提醒家長一定要控制飲食習慣，嚴格控制飲料攝取量。

請繼續往下閱讀...

對於沒有掌握刷牙習慣的兒童，可藉由塗氟強化琺瑯質。范綱信說，政府6足歲以下的小孩都提供免費的半年塗氟，並建議在醫院內進行，當天晚上不用刷牙，避免氟被刷掉，隔天早上繼續刷牙保持口腔健康。

恩主公醫院舉辦小小牙醫醫護體驗營，小朋友現場踴躍回答問題。（恩主公醫院提供）

他也建議，選用含氟牙膏一定要選用含氟量達1000ppm以上的才有效，持續使用2年以上就可以降低學童50%蛀牙率，也要配合使用每週一次的含氟漱口水，再加上每天至少2次兩分鐘的刷牙以及搭配牙線的使用，可有效降低齲齒的發生，才不會到老沒有牙齒，無法吃美食而後悔莫及。

范綱信呼籲暑假期間要避免孩童攝取過量含糖飲料，避免發胖也提高蛀牙率。（恩主公醫院提供）

范綱信現場進行口腔衛教，提醒含氟牙膏要選含氟量1000ppm以上才有效。（恩主公醫院提供）

醫護人員協助小朋友體驗牙醫看診。（恩主公醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法