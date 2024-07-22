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恩主公醫院小小牙醫營 醫談「從小預防蛀牙」觀念
〔記者陳奕劭／新北報導〕恩主公醫院牙醫部日前舉辦「小小牙醫醫護體驗營」，小朋友們接受口腔保健衛教資訊，體驗牙醫師與助理工作。牙醫部主任范綱信表示，藉由衛教資訊，從小建立口腔清潔保健，才能讓小朋友一口好牙。
暑假時，常有小朋友來到牙科檢查診所檢查，范綱信檢查發現胖了不少，原來他每天喝上2杯含糖飲料，導致牙齒表面出現脫鈣的齲齒前症狀，他指出，「琺瑯質被破壞後就很難恢復了」，提醒家長一定要控制飲食習慣，嚴格控制飲料攝取量。
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對於沒有掌握刷牙習慣的兒童，可藉由塗氟強化琺瑯質。范綱信說，政府6足歲以下的小孩都提供免費的半年塗氟，並建議在醫院內進行，當天晚上不用刷牙，避免氟被刷掉，隔天早上繼續刷牙保持口腔健康。
他也建議，選用含氟牙膏一定要選用含氟量達1000ppm以上的才有效，持續使用2年以上就可以降低學童50%蛀牙率，也要配合使用每週一次的含氟漱口水，再加上每天至少2次兩分鐘的刷牙以及搭配牙線的使用，可有效降低齲齒的發生，才不會到老沒有牙齒，無法吃美食而後悔莫及。
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