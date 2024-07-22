健康網》冷氣吹到痛？恐是「肌筋膜疼痛症候群」 4招預防

復健科醫師王竣平表示，在冷氣環境下，肌肉容易收縮和變得僵硬，也會增加肌筋膜疼痛症候群的發生風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有上班時吹冷氣吹到頭痛、肩膀痛的經驗嗎？板橋原力診所復健科醫師王竣平表示，這很可能是「上班族冷氣症候群」或是「肌筋膜疼痛症候群」。他也提供民眾4個有效預防方法，適度調整冷氣溫度、定時休息和活動、加強運動和伸展、適度緩解壓力。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享，許多人夏天24小時都在吹冷氣，曾有病患到他的診間來掛號時，第一句話就是：「醫生，我好像吹冷氣吹出病來了？」對此，他表示，這很可能是「上班族冷氣症候群」或是「肌筋膜疼痛症候群」。另外，王竣平也指出，工作壓力大導致的情緒緊張、焦慮等，也可能誘發此病症。

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冷氣為什麼會吹出病來？

1.肌肉收縮和僵硬：冷氣環境下，肌肉容易收縮和變得僵硬，它會更容易受傷，也會增加肌筋膜疼痛症候群的發生風險。

2.降低血液循環：冷氣會使血管收縮，降低血液循環，進而影響肌肉組織的營養供應和代謝排毒，加重肌筋膜疼痛症候群的症狀。

3.加重疼痛感：冷氣會增加身體對溫度變化的敏感度，對於已受損或受傷的肌肉和筋膜組織，可能會加重疼痛感，使症狀更加明顯。

4.降低肌肉彈性：長時間暴露在冷氣中可能會使肌肉失去彈性，容易導致運動時的拉傷和損傷，進一步加重肌筋膜疼痛症候群的程度。

該如何預防？

1.適度調整冷氣溫度 ：辦公室中的冷氣溫度應該適中，避免過冷或過熱。

2.定時休息和活動 ：長時間坐姿辦公的人群應該定時休息並進行身體活動，避免肌肉長時間受壓。

3.加強運動和伸展 ：適當的運動和伸展可以增加肌肉的柔軟度和彈性，減少肌筋膜疼痛症候群的風險。

4.適度緩解壓力 ：情緒維持穩定，保持正常作息，也可以紓解肌肉的壓力喔！

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