35歲女腹痛常吃成藥 健檢發現幽門螺旋桿菌

衛福部新營醫院肝膽腸胃科醫師呂詠昕表示，一旦篩檢出幽門桿菌陽性，建議接受除菌治療。（衛福部新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕1名35歲女子，長期左上腹痛以及胃酸逆流，經常在藥局自行購買胃散服用，公司健檢發現幽門螺旋桿菌抗體陽性，經衛福部新營醫院肝膽腸胃科醫師呂詠昕4個月治療，確定胃內已經沒有幽門螺旋桿菌感染。

女子經呂詠昕問診及理學檢查後安排胃鏡合併切片檢查，檢查結果為輕度胃食道逆流、胃幽門糜爛、慢性發炎合併幽門螺旋桿菌感染，經過兩個禮拜的抗生素治療以及4個月的氫離子幫浦阻斷劑（PPI）治療，左上腹痛及胃酸逆流的情況漸漸改善，於第5個月安排碳13呼氣試驗檢查，確定已無幽門螺旋桿菌感染。

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呂詠昕表示，幽門螺旋桿菌（以下簡稱幽門桿菌）是少數可存活於胃部的細菌。一開始會造成慢性胃炎，如果沒有接受治療，可能進展成較嚴重的胃炎，比如說萎縮性胃炎或胃黏膜腸化生等癌前病變，再下一步就會進展成胃癌。

呂詠昕表示，一旦篩檢出幽門桿菌陽性，建議接受除菌治療。常見的治療方式包括10-14 天之鉍劑四合一治療或14 天之非鉍劑四合一治療。

由於家庭成員的交互感染是再感染的原因之一，因此，呂詠昕建議，帶菌者成功除菌後，須注意個人生活及飲食之衛生型態改善，同住的家庭成員亦可考慮接受篩檢，以降低新感染或除菌者再感染的風險。

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