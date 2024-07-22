健康網》幼童比成人體感更熱 日醫師：腳痛恐是中暑前兆

若孩子喊著腳痛，可能是中暑徵兆。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本各地熱浪來襲，幼童不擅表達，但能感受到的體感溫度比成人更高，應嚴防中暑。日本醫師說明，小朋友身高較低，能夠更快感受到地面的輻射熱。

日媒《集英社Online》報導，醫師塚田佳子表示，幼童個頭嬌小，比成人容易受到地面反射影響，且更能感受熱量。例如身高120公分的幼童與身高170公分的成人在同一地方，兒童的體感溫度，會比成人高出7度。「我們要小心兒童在炎熱時，可能處在比大人更危險、嚴峻的處境。」

請繼續往下閱讀...

塚田佳子說明，這裡的中暑是一種統稱，指在高溫與高濕度環境下，身體發生的症狀，包含脫水，體溫過高等。

兒童中暑的症狀中，初期大多有頭痛與噁心想吐；同時，皮膚變得潮紅，代表體溫正在上升。另外有個特別容易忽略的症狀為「肌肉痠痛」。塚田佳子說明，「出汗的時候，體內鈉的濃度將會降低，將導致肌肉疼痛或緊繃。孩子若在玩耍後感到腳痛，在排除受傷後，就可能是中暑。」

孩子們將迎接與「猛暑」相伴的暑假，如果發現中暑前兆，該怎麼辦？表示，中暑者有可能頭暈摔倒，因此即使有意識仍建議慢慢躺下。接下來檢查衣服後，需給病人喝含鈉的運動飲料或鹽水。

最後則是最重要的一點：避免在炎熱時帶孩子外出，穿著吸汗衣物，且隨時補充足夠水分。若要避免睡眠時中暑，睡前可以喝一點運動飲料。塚田佳子提醒，中暑可能奪去幼童生命，因此大人們應隨時觀察幼童狀況，安全度過夏季。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法