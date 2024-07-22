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健康網》脖子、腋下黑黑的別急著美白！ 醫：可能患有1病
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你的脖子、腋下是否有暗沈、粗糙的現象，還常常以為是身體沒洗乾淨？漫雲思境診所院長王佑鑫呼籲民眾，有上述狀況時，先別急著美白，因為這很可能是罹患了「黑色棘皮症」。
王佑鑫在臉書專頁「皮膚專科 王佑鑫醫師」發文表示，黑色棘皮症會在皮膚的屈側部位，如頸部、腋窩、腹股溝等處出現棕色至灰黑色的增厚和粗糙感，在肥胖和胰島素抵抗的人群中較為常見，特別是2型糖尿病患者。另外，家族遺傳、內分泌異常、藥物、以及惡性腫瘤也可能是造成黑色棘皮症的原因。
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黑色棘皮症該如何治療？
1.體重過重者、代謝症候群等患者：認真飲食控制及規律運動。
2.內分泌異常患者：首要治療疾病，才能改善肌膚。
3.藥物誘發：與主治醫師討論調整配方，切勿擅自停藥、減藥或改藥。
4.局部治療：排除上述原因後，以水楊酸、果酸換膚、雷射等，在一定程度上可改善症狀。
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