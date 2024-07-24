健康網》低腹敏飲食翻轉腸躁症人生！ 醫揪「9種地雷水果」

醫師提到，通常診斷為腸躁症病患時，一定會建議低腹敏飲食，如蘋果、西瓜、荔枝、芒果、酪梨等屬高腹敏食物，在治療初期應避免食用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作、生活壓力大，只要一緊張就容易腹瀉或便秘！消化內科主治醫師朱家聲建議，若診斷為腸躁症，可試試低腹敏飲食，降低消化過程產生腹敏物質的機會，減緩症狀。分3階段進行，分別為完全低腹敏、重新導入高腹敏食物，以及個人化飲食。以水果為例，蘋果、櫻桃、西瓜、荔枝、梨子、李子、桃子、芒果、酪梨等屬高腹敏食物，在第1階段時應避免食用，待症狀改善，再慢慢重新引入，找出個人耐受的食物。

何謂腹敏食物（Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols，簡稱FODMAP）？朱家聲在粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」發文說明，中文翻譯為「可發酵性的寡醣、雙醣、單醣以及多元醇」，平時叫它「腹敏」，將食物分成高腹敏、低腹敏。其中前者是指在消化過程中會產生較多難以被腸道吸收的腹敏物質，導致腹脹、腹痛等不適症狀；反之，低腹敏食物在消化的過程就比較不會產生腹敏物質，有助於腸躁症患者減緩症狀。

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腹敏飲食分3階段進行

朱家聲進一步提及，通常診斷為腸躁症病患時，一定會建議低腹敏飲食，即使引起腸躁症的原因有百百種，光是低腹敏飲食，就可改善很大部份的症狀。不過，很多病患聽完介紹後，都會面露難色地說：「這樣我幾乎什麼都不能吃了。」其實不是這樣的，通常低腹敏飲食的進行可分成3階段：

●階段1—完全低腹敏：完全避免高腹敏食物 ，觀察症狀改善。

●階段2—重新導入高腹敏食物：每個人對每種食物的耐受度不同，在第2階段逐步重新引入高腹敏食物，通常建議從最愛的食物開始導入，心情會比較好。這個階段的重點是找出個人耐受的食物。

●階段3—個人化飲食：經過前2階段，開始可以根據個人的耐受情況，制定長期的飲食計劃。

醫師分享常見低腹敏及高腹敏食物。（圖取自朱家聲臉書專頁）

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