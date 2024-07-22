藝術家莊道明從另一角度看芭比 中醫大新竹附醫藝廊展出

中醫大新竹附醫藝廊展出藝術家莊道明（左起三人）系列創作，執行長張宜真和名冠藝術館總監陳昭賢邀請民眾把握機會賞畫，圖為作品「廉價的美夢」。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中醫大新竹附醫藝廊今（22日）起到展出藝術家莊道明，以遇見花園裡的自己為主題的3個系列作品；院長陳自諒表示，對其中的「廉價的美夢」「蕨類星球」和「黑洞的狩獵者-賽蓮的睡眠」3幅畫印象深刻，有著芭比亮麗的外型，卻給予灰黑色系，甚至以廉價和黑洞等暗黑象徵來命名，透過抽象與具象兩種表現，形成對話與互動。

​​此次展覽分為人物、碎塊、撕繪畫等3個系列作品。莊道明表示，「廉價的美夢」以芭比為主角，藍眼大眼睛加上浮誇的耳飾，卻不是穿著芭比粉紅系列，而是以黑色為底襯托絢爛的花，背景則是以灰黑色為主。

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「黑洞狩獵者-賽蓮的催眠」，同樣仿芭比形象名叫賽蓮，穿著粉紅華麗服飾，加上孔雀般艷麗的髮飾，但是，女主角卻是充滿憂鬱哀傷，沒有喜樂的表情，倒映在臉上卻是一層層傷疤。主要呈現，外在的期待與存在的意義發生衝突的情況，可能會壓抑，會有傷害，會有偽裝；然而，此時的自己需要更真實的面對內在的聲音。

名冠藝術館總監陳昭賢解讀，「蕨類星球」也神似芭比，以各式蕨類植物呈現五彩繽紛的意象，希望觀眾守護地球。另外，撕繪畫系列和碎塊系列，以五彩繽紛的方式呈現，再一次擁抱已經破碎的內心，並重新梳理的過程，就如同撕繪畫一般。

​新竹附醫執行長張宜真表示，透過這次展覽，觀眾將能體驗到藝術家莊道明在不同創作語境下的藝術魅力，感受作品中深邃的思考與情感流露，透過創作帶來的成長，展期到今年12月底。

藝術家莊道明以遇見花園裡的自己為主題，展出碎塊、撕繪畫等3個系列作品。（記者廖雪茹攝）

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