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新北40歲僅1萬人做過健檢 衛生局推完成首篩送繪本
〔記者羅國嘉／新北報導〕一同為健康家庭的目標努力！新北市衛生局表示，40歲大多是家庭的重要經濟支柱，更是國家的主要生產力，然而，新北40至44歲有29萬多人，僅1萬多人做過成人預防保健檢查。因此為了提升健檢率，即日起只要是年滿40歲市民，至新北29區衛生所完成健康檢查，就可獲得限量繪本「野兔村的夏天」或精美禮品1份。
衛生局指出，新北40-44歲民眾有29萬多人，僅1萬多人做過成人預防保健檢查。雖然勞工都有員工體檢的福利，但也別忘了政府也有提供免費成人預防保健服務，凡年滿40至64歲民眾每3年1次；65歲以上民眾、55歲以上原住民為每年1次。
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為了提升市民健檢率。衛生局表示，為了守護自己的健康及家人的幸福，養成定期健檢的習慣，可前往本市29區衛生所或健保特約醫療院所預約進行免費成人預防保健服務。此外，只要完成首次成人預防保健檢查就有機會獲得「野兔村的夏天」繪本，數量有限送完為止。相關場次資訊，請至各衛生所網站查詢或逕洽衛生所。
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