健康網》年紀大變胖是代謝變差？ 營養師揭背後5主因

營養師表示，隨著年齡增長，許多人會變得不如年輕時那麼活躍，日常活動量減少，必然會導致總能量消耗下降；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「隨著年紀大，代謝變差，所以變胖很正常。」營養師曾筱庭表示，那可不一定，年齡的增長確實會「稍微」降低基礎代謝率，但大約每10年下降約1至2%，差距微乎其微。她表示，隨年紀增長體重也上升，其實有5點主要原因：活動量下降、肌肉量減少、代謝適應、飲食習慣未調整（隨著代謝率和活動量）。

每10年微幅下降 差距恐比一口太陽餅低

曾筱庭於臉書粉專「Ting營養師的日常食光」PO短片解釋，人的基礎代謝率大約每10年下降1到2%，具體上來說，如果在30歲時的基礎代謝需要2000大卡，到了40歲，可能只需1950到1980大卡，而這20到50大卡差距的影響幾乎少到可以忽略，因為50大卡連1顆蘋果都不到，恐怕咬一口太陽餅就超過50大卡了。

請繼續往下閱讀...

那到底為何隨著年紀增長，體重也會一起上升呢？曾筱庭表示，除了怪罪年紀，快來看看這些真正讓體重越發猖狂的原因：

●活動量下降：隨著年齡增長，許多人會變得不如年輕時那麼活躍，日常活動量減少，必然會導致總能量消耗下降。比方年輕唸書時每週都有兩堂體育課，課業之餘比較有多多活動的機會，然而出了社會後，多半剩下靜態的工作，每週能出門運動一次就很難得了，那麼當然每天的活動消耗就會明顯減少。

●肌肉量減少：隨著年齡增長，肌肉量會自然減少，而肌肉是身體最消耗熱量的組織之一。每增加1公斤的肌肉會需要消耗13到15大卡，而脂肪僅有4大卡，肌少加上體脂高就是代謝低下的主因之一。

●飲食習慣：年齡增長後，很多人的飲食習慣，並未隨著活動量和代謝率的變化而調整，仍然攝取相同或更多的熱量。舉例來說，如果每天攝取的熱量仍是2000大卡，但因活動量減少實際只需1800大卡，那麼多餘的200大卡就會轉化為脂肪囤積了。

●荷爾蒙變化：隨著年齡增長，身體的荷爾蒙水平會發生變化，特別是女性在更年期後，荷爾蒙變化會影響體重和脂肪分布。更年期後的女性常常會發現腰圍變粗，這是由於荷爾蒙變化導致的脂肪重新分布。

●代謝適應：長期的飲食和活動模式，會讓身體適應較低的能量消耗狀態，代表縱使基礎代謝率下降不多，身體總能量消耗也可能顯著下降。具體來說就像長期攝取低熱量飲食，身體會自動調節降低能量消耗模式，所以年紀增長營養就更關鍵了。

曾筱庭總結，年齡增長帶來的基礎代謝率下降雖然不多，但綜合其他因素：活動水平下降、肌肉量減少、飲食習慣和荷爾蒙變化，會使得年紀大了更容易發胖。保持健康體重的關鍵在於「調整整體的生活方式」，包括增加運動量、保持健康飲食和適應身體變化，這樣才能永遠健康又輕盈。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法