健康網》青光眼非中、老年專利！ 有這2因子年輕恐也中

醫師指出，過度用眼和長時間注視電子產品，會導致高度近視比率上升，大增青光眼風險；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕普遍認為青光眼是40歲以上才會得到的疾病，不過近年發現，青光眼有年輕化趨勢。彰化羅眼科體系醫療長謝嫣文指出，有研究發現，年輕人罹患青光眼，可能與現代生活方式和環境有關，像是過度用眼和長時間注視電子產品，會導致高度近視比率上升，大增青光眼風險。另，壓力過大也可能增加年輕族群的罹病風險。

彰化羅眼科體系醫療長謝嫣文在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文指出，青光眼的早期症狀可能不明顯，但一旦出現視野缺損、視力模糊、眼壓過高等症狀，就應該及時就醫。

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定期眼檢 均衡飲食、不過度用眼

謝嫣文提到，雖然年輕人通常不會主動去看眼科醫生，但對於有家族病史或者眼睛問題的人來說，定期眼檢非常重要。有助於及早發現和治療。

謝嫣文分享青光眼預防之道，她表示雖然是老生常談，卻很多人做不到。像是健康的生活方式，比如均衡飲食、適量運動、遠離煙霧等。另外，長時間用眼對眼睛不利，應該適時休息、看向遠處，減輕用眼疲勞。

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