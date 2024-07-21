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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

超級細菌再進化！「困難梭菌」剋星萬古黴素恐失效

2024/07/21 14:32

困難梭菌感染會導致腹瀉、腹痛等症狀，嚴重時甚至可能引發毒性巨結腸、敗血症，甚至死亡。（取自ONS專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《每日科技網》（SciTechDaily）7月17日報導了一項令人憂心的醫學研究結果：治療「困難梭狀芽孢桿菌」（Clostridioides difficile，簡稱困難梭菌或 C. diff）感染的常用藥物——萬古黴素（vancomycin），其效力可能正在減弱。這項由美國休士頓大學藥學院進行的研究，為全球醫療界敲響了警鐘。

困難梭菌是一種可能存在於人體腸道內的細菌，通常情況下，它不會造成危害，但當人體使用抗生素後，腸道內的菌群平衡遭到破壞，困難梭菌就可能趁機大量繁殖，引發感染。困難梭菌感染會導致腹瀉、腹痛等症狀，嚴重時甚至可能引發毒性巨結腸（toxic megacolon）、敗血症，甚至死亡。

萬古黴素是目前治療困難梭菌感染的首選藥物，被視為對抗這種「超級細菌」的利器。然而，近年來，隨著萬古黴素使用量的增加，困難梭菌的抗藥性問題也日益嚴重。

據報導，休士頓大學的研究團隊分析了2016年至2021年間，因困難梭菌感染而接受口服萬古黴素治療的成年患者數據，發現困難梭菌對萬古黴素的敏感性降低，與治療失敗的風險增加有關。

這項研究結果令人擔憂，因為目前只有兩種推薦用於治療困難梭菌感染的抗生素。如果這兩種抗生素的抗藥性都持續增加，將會使困難梭菌感染的治療變得更加複雜，甚至可能使人類回到抗生素時代前的困境。

休士頓大學藥學實務與轉譯研究系助理教授岡薩雷斯-盧納（Anne J. Gonzales-Luna）在《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）期刊上發表的研究報告指出，儘管越來越多的數據顯示萬古黴素的有效性下降，但人們對於困難梭菌的抗藥性是否會影響萬古黴素治療的臨床反應，仍然缺乏了解。

藥學實務與轉譯研究教授·蓋瑞（Kevin Garey）則警告：「這是困難梭菌治療領域的一個令人擔憂的發展。如果抗藥性問題持續惡化，我們將面臨無藥可醫的窘境。」

報導指出，這項研究結果凸顯了抗生素抗藥性問題的嚴峻性，也提醒醫療專業人員，應更加謹慎地使用抗生素，以避免抗藥性問題持續惡化。

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