健康網》吸菸4大壞處！ 泌尿醫：礙「性」福還致不孕

醫師指出，抽菸除了對身體健康造成影響，還會增加泌尿系統的各種風險，例如男性勃起功能障礙；示意圖。（圖取自freepik）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我最近好像遇到了一些......性功能方面的問題，該怎麼辦？」張先生走進診間，神色緊張又欲言又止。醫師高銘鴻分享個案，他發現張先生長期抽菸，或許就是性功能障礙的原因。並提醒，抽菸除了影響身體健康，還會增加泌尿系統風險，例如性功能障礙、膀胱癌、不孕症、膀胱過動症。為了自身健康，建議戒菸，邁向健康生活。

三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，抽菸除了對身體健康造成影響，還會增加泌尿系統的各種風險，例如最多人在意的：

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●性功能障礙：吸菸會導致勃起功能障礙，因為尼古丁和其他化學物質會損害血管健康，減少陰莖的血液，當然大大降低了功能。

●膀胱癌：膀胱癌是最常見的泌尿系統癌症之一，吸菸是其最大的危險因素。香菸中的有害物質會通過尿液進入膀胱，導致癌症風險增加。

●不孕症：吸菸會損害卵子和精子的遺傳組成，干擾荷爾蒙的產生，女性抽菸也可能破壞子宮環境，導致不孕。

●膀胱過動症：膀胱過動症是一種慢性疾病，除了尿急之外，嚴重時還會有尿失禁現象。吸菸會刺激膀胱，導致頻尿和不適的現象更為嚴重。

高銘鴻表示，許多習慣真的不是一時半刻就能戒掉的。但是凡事都有個起點，只要下定決心，一步一步地改善，成功的案例不在少數；另一方面，除了傳統香菸之外，新型態的「電子煙」也同樣含有尼古丁，容易造成依賴性成癮，而且含有其它多種有害化學物質，長期使用的健康影響尚未明確，風險更高。

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