健康網》夏季流血危機「鼻」要來！ 醫教2招：常保鼻腔濕潤

醫師指出，高溫下的乾燥環境，可能使鼻腔內的黏膜變得更薄，容易受到刺激而引發鼻血；情境照。（圖取自photoAC）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「相較春天天氣多變，夏天鼻子應該會舒服不少吧？」輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，其實答案是「NO」，夏季潮濕，除了可能有黴菌造成鼻子過敏，高溫也可能導致流鼻血。應對上，建議常保鼻腔濕潤，使用洗鼻器、多喝水；並避免過度用力擤鼻子，溫和清理鼻腔，以免刺激黏膜和血管。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，天氣炎熱時，我們的身體會不自覺地調節體溫，包括透過皮膚散熱和出汗等方式。而鼻腔內的黏膜可能會受到高溫和乾燥的影響，讓鼻子內部的血管更容易受到刺激和損傷。

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造成流鼻血的主要原因有二，首先是乾燥的鼻腔黏膜，高溫下的乾燥環境，可能使鼻腔內的黏膜變得更薄，容易受到刺激而引發鼻血；再來是過度擤鼻，在高溫天氣中，如果過度用力擤鼻子，或者鼻子受到劇烈摩擦，也可能造成鼻腔內血管破裂而出血。

應對高溫流鼻血，胡皓淳建議保持鼻腔濕潤，使用洗鼻器，減少鼻子血管破裂的機率，當然也是要多喝水，才能常保鼻腔濕潤；另，不管什麼季節都一樣，一定要避免過度用力擤鼻子，要用溫和的方式清理鼻腔，以免刺激黏膜和血管。

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