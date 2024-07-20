健康網》白花椰菜好難咬？ 營養師授「軟化秘訣」 長輩輕鬆吃

營養師指出，白花椰菜屬於十字花科，含有豐富的維生素Ｃ與膳食纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕8月是白花椰菜的產季，有些人喜歡白花椰菜扎實的口感，但對牙口不好的長輩們來說，可能沒辦法咀嚼。國健署邀請營養師在臉書粉專「食在好健康」發文分享，長輩輕鬆吃花椰菜的方法，因白花椰菜本身纖維較粗，也不易煮軟，可以先將其切成塊狀，冷凍1-3天，要煮時不用退冰，就能輕鬆吃到軟的花椰菜了。另外，選購時可以挑花球白色、無黑點、無凹凸痕等，外觀較佳的花椰菜。

白花椰菜小百科

營養師指出，白花椰菜屬於十字花科，含有豐富的維生素Ｃ與膳食纖維，每100公克白花椰菜約有62公克維生素C（約一天所需62%），膳食纖維也達2克（一日建議攝取25-35克）。維生素Ｃ具有抗氧化作用，膳食纖維能幫助腸道順暢！照「我的餐盤」口訣，每餐吃比拳頭多一點的量，就能吃足攝取蔬菜類的營養。

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軟化小技巧

營養師表示，白花椰菜本身纖維較粗也不易煮軟。如果長輩們牙口不好，難以咀嚼時，可以在備餐前，先將白花椰菜洗淨後切成塊、段狀，冷凍1-3天嫩化纖維。要吃的時候直接從冷凍庫取出烹煮，不用退冰，就可以讓長輩們輕鬆享用美味又營養的白花椰菜料理囉！

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