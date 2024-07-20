健康網》喝茶能護腎、防靜脈栓塞 醫曝前提：「它」不能加

醫師引述國外研究指出，喝茶確實具有減少慢性腎臟病、靜脈栓塞的健康效果，但前提是「無糖」，否則沒有任何保護效果；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年輕男大生平常愛喝飲料，到了夏天喝更多，都不喝水。被爸爸帶到醫院做健康檢查，兒子解釋，大家都說喝茶對人體有好處，他喝的飲料都是綠茶，只有一分糖，沒有另外加料，對健康影響不大。對此，醫師洪暐傑表示，國外研究發現，喝茶確實具有減少慢性腎臟病、靜脈栓塞的健康效果，但前提是「無糖」，否則沒有任何保護效果。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑於臉書粉專「洪暐傑醫師的愛講空間」發文指出，最近天氣真的很熱，每天天氣的變化只有3種，熱、很熱、超級熱，天氣熱。此時就會特別想要喝水，或者飲料喝比較多。而究竟喝無糖的茶和有糖的茶，對於健康影響會不會有差，來看一下醫學研究怎麼說：

請繼續往下閱讀...

無糖茶降慢性腎病發生率16%

在2023年10月發表於《全球健康雜誌》（Journal of Global Health）的論文，這篇研究是使用「英國人體英國生物資料庫」和「年輕成人發生心血管疾病研究」，兩個資料庫彙整進行分析，一共包含了179142名無慢性腎臟病的參與者。

研究中會讓所有參與者，以24小時飲食回顧問卷收集飲食的相關資訊，接著進行追蹤後續是否發生慢性腎臟病，追蹤的時間長達12.13年（中位數），最後其中有3535人（2.01%）有發生慢性腎臟病，而研究目標是比較喝茶和發生慢性腎臟病是否有關，依照兩個不同的資料庫研究結果如下：

英國人體英國生物資料庫發現，喝無糖茶可以降低慢性腎臟病發生率16%，有加糖的茶，則不具保護效果；茶有沒有加牛奶，對於喝茶降低慢性腎臟病效果沒有影響；並且，跟沒喝茶的人相比，每日喝1.5杯以下無糖茶，可以降低慢性腎臟病發生率16%、喝1.5到2.5杯降低12%、喝2.5到3.5杯降低17%、喝3.5到4.5杯降低17%、喝超過4.5杯降低14%。

年輕成人發生心血管疾病研究也指出，喝無糖茶可以減少慢性腎臟病發生率20%，但是如果是喝有加糖的茶，就沒有保護效果。

醫師指出，研究發現，喝茶加不加牛奶對於減少慢性腎臟病、靜脈栓塞的發生率，沒有太明顯的干擾與影響；示意圖。（圖取自photoAC）

無糖無奶茶 降靜脈栓塞發生率15%

洪暐傑分享另一篇研究論文，在2024年5月發表於《血栓與止血》（Thrombosis and haemostasis），此篇研究同上一篇，使用英國人體英國生物資料庫，包含了190189名無靜脈栓塞的參與者。

研究中會讓所有參與者，以24小時飲食回顧問卷收集飲食的相關資訊，接著進行追蹤後續是否發生靜脈栓塞（包含深層靜脈栓塞與肺栓塞），追蹤的時間長達12.1年（中位數），最後其中有4485人（2.4%）有發生慢性腎臟病，而研究目標是比較喝茶和靜脈栓塞是否有關，和不喝茶的人相比，研究結果如下：

●喝無糖無牛奶的茶可以降低靜脈栓塞發生率15%。

●喝無糖有牛奶的茶可以降低靜脈栓塞發生率14%。

●喝有糖有牛奶的茶可以降低靜脈栓塞發生率10%。

●喝有糖無牛奶的茶對於靜脈栓塞發生率沒有明顯的影響。

洪暐傑總結，喝茶對於健康方面有蠻多方面的正向幫助，像是減少慢性腎臟病以及靜脈栓塞的發生，加不加牛奶對於保護效果，沒有太明顯的干擾與影響，但是如果喝加糖的茶就不同了，原本喝茶的保護效果消失，若喝茶想要獲取健康效果，最重要的是「不加糖」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法