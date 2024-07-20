健康網》飲料加什麼糖？ 要小心「它」囤積成脂肪肝

醫師指出，如果飲料是添加高果糖玉米糖漿，要小心它容易囤積在肝臟，造成脂肪肝，甚至導致痛風；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的夏天來杯沁涼的手搖飲，好比久旱逢甘霖，點完品項後店員問「要什麼糖」，通常回答會是微糖、半糖或全糖，不過，好日子診所醫師蕭伶茲提醒，下次可以注意一下飲料店標示使用的是高果糖玉米糖漿、蔗糖、黑糖還是蜂蜜，若是高果糖玉米糖漿，喝的同時要小心它容易囤積在肝臟，造成脂肪肝，甚至導致痛風。

蕭伶茲在臉書專頁「好日子診所」發文表示，不論加哪種糖，過多都會對身體造成的負擔，且除了飲料外，其實各種糖類被大量放入製造食品，飲食內如有部分是加工食品，可能就已經攝取到糖，只要點微糖飲料就很容易超過每日上限。建議糖分攝取上限不要超過每人每日攝取量10%，減重期的最低熱量攝取女性為1200大卡／天、男性為1500大卡／天，糖的攝取克數就建議在女性30公克／天，男性50公克／天。

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高果糖玉米糖漿

蕭伶茲說明，高果糖玉米糖漿是由玉米澱粉生產，依照果糖與葡萄糖所組成的單醣，依比例而有不同種類的高果糖漿。高果糖糖漿是單醣，吸收很快，由於不會引發胰島素的釋放，反而讓飢餓素增加，攝取果糖後容易感到飢餓。果糖會快速進入肝臟變成三酸甘油脂，容易囤積在肝臟造成脂肪肝。此外，果糖在代謝過程中容易產生「腺嘌呤」，最終代謝成尿酸，容易引發痛風。

醫師說明，蔗糖從甘蔗製造，雖然吸收會比高果糖玉米糖漿慢，但同樣會引起飢餓、脂肪肝跟痛風，另外，黑糖、紅糖、黃糖、白糖、冰糖的成分也都是蔗糖；圖為示意圖。（圖取自freepik）

蔗糖

蕭伶茲指出，蔗糖從甘蔗製造，感覺相較天然，很多罐裝飲料都使用蔗糖。但其組成仍是葡萄糖與果糖，只是比例不同，且它是雙醣的結構，吸收會比高果糖玉米糖漿慢，也走果糖吸收的路線，同樣會引起飢餓、脂肪肝跟痛風。

黑糖 紅糖 黃糖 白糖 冰糖

蕭伶茲說，不管是黑糖、紅糖、黃糖、白糖、冰糖，它們的成分都是蔗糖，只是精緻的程度不同。黑糖最低保留較多的礦物質，而冰糖精緻度是最高。

蜂蜜

蕭伶茲表示，蜂蜜裡80％都是醣類，除了果糖、葡萄糖外，還有其他雙醣或複雜的醣類。雖然蜂蜜含有許多維生素與礦物質，但如要以蜂蜜要達到每人每日的需求量，可能會造成攝取過多的糖分。

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