健康網》「醬」一替換 涼麵少負擔！ 蔬菜、蛋白質也是關鍵

楊婷貽說，從傳統麻醬涼麵替換成營養蕎麥涼麵，熱量少了將近200大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天吃碗涼麵透心涼，但想要吃得開心又少負擔，可以做替換！好食課營養師Christina楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文分享，從傳統麻醬涼麵替換成營養蕎麥涼麵，熱量少了將近200大卡。替換不僅要看熱量，還要看蔬菜量及蛋白質，除了可增加既有的小黃瓜、胡蘿蔔外，也可加番茄、玉米筍、海帶增加纖維。蛋白質則可加雞絲、雞蛋，讓營養更均衡。

傳統麻醬涼麵

傳統麻醬涼麵一份500大卡起跳。楊婷貽指出，市售一份麻醬涼麵，除了大份的油麵與麻醬外，就剩一點點小黃瓜，及胡蘿蔔等蔬菜點綴，40克約10大卡；油麵180克約290大卡；麻醬與醬汁大約60克200大卡。除了高熱量高油脂外，還少了蛋白質（蛋豆魚肉）。

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營養蕎麥涼麵

營養蕎麥涼麵一份355大卡。楊婷貽說，想要減少熱量，可從麵及醬料下手，一份150克的蕎麥麵，約230大卡，比起油麵多了些膳食纖維；增加蔬菜量80克，熱量約20大卡；加蛋豆魚肉類70克，熱量約80大卡；而醬料可以選擇，較為清爽少油的日式沾醬，40克約20大卡，熱量直接省去近200大卡！

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