健康網》想鏟肉先睡好！ 「睡飽」7小時減肥成功率增3成

醫師引述研究指出，如果睡眠時間大於7小時且品質良好，則可使減重成功的可能性增加33%；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據109年台灣睡眠醫學學會發現，台灣約有10.7%的人口為失眠所困擾。金鶯診所營養師邱文亭與體重管理主治醫師蕭捷健，共同衛教睡眠對減重影響，其中指出，過去10年，有越來越多研究發現，睡眠時間短，是體重增加、肥胖的新危險因子。如果睡眠時間大於7小時且品質良好，則可使減重成功的可能性增加33%。

睡7到9小時最適宜

邱文亭於臉書粉專「金鶯診所-食在好減重」指出，美國睡眠醫學學會建議，最佳睡眠時間為7到9小時，睡太多與睡太少都不太好，而睡眠不足容易導致憂鬱、焦慮、肥胖、糖尿病、心血管疾病及疲勞相關事故的發生。

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失眠的症狀包含：對睡眠感到壓力、一到夜晚反覆難以入睡，以及明明睡了卻覺得沒睡飽。而生活壓力、焦慮、好的飲食習慣、長期熬夜、時差混亂，或身體疾病如頭痛，或焦慮、憂鬱等生理疾病都可能影響睡眠。

若睡不好可能會導致白天工作、學習沒精神，脾氣情緒暴躁不安，而且減重容易失敗。

營養師表示，若睡不好可能會導致白天工作、學習沒精神，脾氣情緒暴躁不安，而且減重容易失敗；情境照。（圖取自freepik）

睡不飽減重恐瘦到肌肉

蕭捷健表示，在減重的過程中，往往只關注在飲食控制與運動、增加活動量，卻忽略了習慣性熬夜、長期睡眠不足影響體內荷爾蒙調節失衡，造成減重效果不佳，甚至越減越胖的情況都有可能發生。

美國有一項隨機交叉研究發現，執行減重但睡眠不足者，容易減去肌肉組織！研究主要探討睡眠不足是否影響熱量攝取與消耗，招募了體重超重、平均年齡41歲的成人參與。將受試者分為2組，1組睡5.5小時，另一組則睡8.5小時。進行14天的飲食控制（限制熱量攝取）與體組成分析。

結果發現，當睡眠充足（8.5小時），體重減少的大部分來自於脂肪組織；而睡眠不足者（5.5小時）體重減少則大部分來自肌肉組織。

蕭捷健指出，從研究中可以得知，充足的睡眠有助於減重過程維持肌肉量，並減少脂肪含量。但身體是怎麼作用的，相關機制仍需要探討，不過晝夜節律與人體生理調節有關，像是與能量代謝、荷爾蒙平衡、脂質燃燒等有關。所以當晝夜節律失調、睡眠中斷的次數越多，就會導致生理調節改變與紊亂。

減肥不是只有飲控、運動

另一項研究也發現，睡眠時間大於7小時，相較於睡眠時間小於7小時，睡眠充足者減重成功率增加33%。

實驗將肥胖或超重女性分為睡眠時間大於7小時，與小於7小時2組，2組都進行相同的減肥計畫，包含營養師減重諮詢、增加體力活動的建議、飲食計畫，只有睡眠時間不同。結果表明，睡眠時間大於7小時，加上良好的睡眠品質，可使減重成功的可能性增加33%。

蕭捷健提醒，在減重的過程中，往往只關注在飲食控制與運動、增加活動量，卻忽略習慣性熬夜、長期睡眠不足影響體內荷爾蒙調節失衡，造成減重效果不佳，甚至越減越胖的情況都可能發生。所以改善睡眠品質、戒熬夜，讓睡眠成為減重小幫手，好好睡覺就能好好瘦下來。

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