健康網》鼻水流不停？ 中醫曝過敏4原因：慎防「牠」作祟

曾柏翰指出，台灣因為氣候濕熱，大約每2-3位兒童，就有1位有過敏性鼻炎的困擾；圖為情境照。（圖取自shutterstock

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有過敏性鼻炎的人肯定很困擾，因為鼻水一直流不停，但為什麼會過敏呢？翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文表示，過敏原因可能是：接觸過敏原（如塵蟎、花粉等）、空氣潮濕易生黴菌、季節變化、體質遺傳。過敏症狀在早晚特別明顯，常見症狀有眼睛癢、流鼻水、鼻塞、咳嗽等。

過敏性鼻炎症狀及影響

曾柏翰指出，近年來由於環境的改變，過敏性鼻炎的盛行率不斷升高。台灣因為氣候濕熱，大約每2-3位兒童，就有1位有過敏性鼻炎的困擾。過敏性鼻炎經過免疫反應引發鼻黏膜發炎，常見症狀有眼睛癢、鼻子癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等等。

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他說，過敏症狀在早晚特別明顯。稍有不注意，會導致鼻腔內慢性發炎，容易變成鼻涕倒流或鼻竇炎。鼻黏膜腫脹，而導致眼周血液回流不良，造成黑眼圈。鼻塞可能導致張口呼吸，及影響睡眠品質。

常見4大過敏原因

接觸過敏原：灰塵、花粉、黴菌、動物皮毛、塵蟎（幼兒90%以上對塵蟎過敏）。

空氣潮濕：台灣濕度高，有利於塵蟎和黴菌的生長。

季節變化：溫差大或濕度明顯變化，過敏症狀特別明顯。

體質遺傳：父母只要一方有過敏性鼻炎，就會提高小孩過敏性鼻炎的機率，如果雙方都有過敏性鼻炎，機率就更高。

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