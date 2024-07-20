健康網》打羽球如何防運動傷害？ 校隊中醫師報你知！

中醫師指出，發力過猛、訓練中使用過度、姿勢不正確等問題，是羽球運動中最常見的傷害因素；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2024年奧運會即將來臨，全球羽球愛好者和運動員們都引頸期盼這盛大的體育賽事。然而，即使是戴資穎這樣的頂尖選手，也無法完全避免運動傷害風險。曾為大學羽球校隊、明華馬光中醫診所醫師周亞錚指出，足踝、膝蓋、肩膀和手肘是羽球運動中較容易受傷的部位，若無及時治療以及充分休息，有可能引發慢性運動損傷及長期痠痛問題。

羽球常見運動傷害

周亞錚表示，首先，運動過程中發力過猛、訓練過程中使用過度、姿勢不正確等問題，是羽球運動中最常見的傷害因素，容易導致扭挫傷，甚者韌帶撕裂。若無及時治療以及充分休息，更有可能引發慢性運動損傷及長期痠痛問題。

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足踝、膝蓋、肩膀和手肘是羽球運動中較容易受傷的部位，包含腳踝翻船扭挫傷、足部韌帶撕裂、膝蓋半月板受損、網球肘等，都是中醫門診經常遇到的案例。

其次，羽球運動中的揮拍及跑位步伐較固定，身體左右兩側各自有特定施力方式。例如：向前救球時多為慣用腳向前弓步、非慣用腳在後側輔助蹬出。如果沒有針對另一側肢體進行對稱強化訓練，長期下來可能導致左右肢體歪斜不對稱，引發痠痛和不適。

再者，羽球運動中多數為往前側發力揮拍，這樣的動作模式容易造成身體前後肌群的不平衡，需要在日常訓練中強化背部肌群。若無平衡訓練，容易使前側肌群過度發達，進而引發肩胛骨前傾和駝背等問題，影響身體姿態和穩定性。

中醫師指出，足踝、膝蓋、肩膀和手肘是羽球運動中較容易受傷的部位；情境照，圖為羽球男子雙打李洋。（資料照）

中醫治療減緩傷勢累積 降低再次傷害風險

若不幸發生運動傷害，周亞錚表示，把握黃金治療時間對於傷勢復原扮演關鍵角色。早期治療效果較為顯著，舊傷復原則較為困難，因此受傷急性期建議儘早就醫。若症狀拖延、或是生活中仍然會使用到患側，容易加重傷勢，甚至發展成難治療的長期慢性疼痛。

周亞錚說，曾有一名14歲的羽球選手患者，大量練習常致肌肉痠痛甚至受傷，因此在受傷初期或是特別痠痛時會即時到門診尋求協助。在針灸治療幫忙下，加速緩解急性肌肉痠痛，可有效減緩傷勢累積，並降低受傷造成下次運動傷害的風險。

打羽球出現運動傷害，可透過中醫針灸治療、傷科手法、中藥調理，減緩傷勢。（馬光中醫診所提供）

周亞錚指出，針對運動傷害，中醫在門診中經常採用以下治療方式：

針灸治療：透過刺激穴位經絡、肌痛點等方式，治療受傷部位。若有肢體不平衡、結構歪斜的問題，也可透過針灸放鬆緊繃處的肌肉，調整身體張力。

傷科手法：若有筋骨錯位、肌肉過度僵硬等問題，視情況加入推拿導引、拔伸復位等手法，可強化復原。

中藥調理：可同時針對體質開立中藥內服或外用藥布，加速外傷復原與止痛。

周亞錚也提醒，預防勝於治療，可以採取4個預防措施：

1.運動前要預留充分時間熱身，提高肌肉和關節的柔韌度，降低受傷的可能。

2.注重均衡的肌肉訓練，同時強化非慣用側的肌肉，以保持身體的平衡。

3.選擇合適的運動裝備，如專業的羽球鞋、受傷時使用的護踝等輔具，提供良好的支撐和保護。

4.運動後的收操放鬆也同樣重要，有助於減少肌肉痠痛和疲勞，促進身體全面恢復。

明華馬光中醫診所醫師周亞錚。（馬光中醫診所提供）

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