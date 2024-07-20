健康網》身體缺水的下場 醫：小心「4疾病」找上門

醫師表示，一旦水喝得少，可能會招來以下4種疾病：結石、痛風、泌尿道感染、糖尿病；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣夏季高溫，好熱好渴！大多數人會選擇一杯加料、加冰的手搖，解口又果腹，也因為如此，常常會忘記水的攝取。台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文表示，一旦水喝得少，可能會招來以下4種疾病：結石、痛風、泌尿道感染、糖尿病。他提醒，冰涼飲料固然使人通體舒暢，但勿忘喝水。

身體缺水當心惹來4疾病

●結石

戴定恩說，當水分攝取得少，進而影響尿量減少時，便容易導致尿液中的草酸、鈣離子、尿酸濃縮，沉澱在腎臟、膀胱以及泌尿道中，形成結石，導致排尿不適、血尿的情形。

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●痛風

他表示，喝水不足，首當其衝的便是腎臟功能。而痛風源自於尿酸過高，少排尿容易使廢物無法代謝出體外，長期累積後便容易使痛風發生。

●泌尿道感染

戴定恩提到，同樣與水喝太少、排尿太少有關的是常見的泌尿道感染。當水分攝取太少時，尿道中的細菌無法順利隨尿液排出，停留在體內的時間一旦加長，便容易引來泌尿道感染。

●糖尿病

他指出，糖尿病是一種常見的慢性病，更是國人十大死因之一。它與缺水密不可分的原因來自於，當身體缺乏水分時，容易使血糖上升，當血糖值長期高於標準，便容易提高罹患糖尿病的可能。

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