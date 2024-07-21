健康網》新鮮櫛瓜「這樣挑」 北農：擦乾包好 冷藏可放一週

北農表示，夏南瓜（櫛瓜）不僅口感清脆，營養豐富，更是料理中的百搭食材；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕櫛瓜不僅可口好吃，也因為低GI、高纖維特色，被譽為「減肥聖品」。台北農產運銷公司在臉書粉專「臺北農產」發文分享夏南瓜的美味與秘密，夏南瓜俗稱櫛瓜，也是南瓜屬的一員。想挑選新鮮的櫛瓜，可選擇瓜體緊實的，且觀察蒂頭是否乾燥，沒有枯黑或爛傷。另外，將整條新鮮的櫛瓜擦乾，再用保鮮袋等包住，冷藏保存可放一週。

解密夏日之星—夏南瓜

北農提到，夏南瓜喜愛略溫暖至涼爽的天氣，最佳生產溫度為：晝溫25°C、夜溫15°C，晝溫長期勿超過30°C。它不僅口感清脆，營養豐富，更是料理中的百搭食材。無論是炒、煮、烤還是做成湯品，都能帶來美味與健康。

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夏南瓜是美國南瓜的人工栽培品種，最早起源於義大利北部，又名西葫蘆、矮南瓜、嫩南瓜。而台灣的拍賣市場，則給它「如意」這個美稱。目前台灣主要育成的夏南瓜品種有四種：「臺南1號」、「臺南2號」、「臺南3號」、「臺南4號」。多半種植在台灣山區，也適合作為都市農夫家庭園藝的種植選擇。

挑選與保存技巧

北農說，挑選夏南瓜時，選擇瓜體緊實、不軟綿的較新鮮，也可以觀察蒂頭是否乾燥，沒有枯黑或爛傷。經刀切過後，夏南瓜會變得容易軟壞，所以盡量整條料理和保存。新鮮的夏南瓜可用紙巾擦乾水分，再用密封袋、保鮮袋或牛皮紙袋包好放入冷藏保存，約可存放一週。

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