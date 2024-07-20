健康網》西瓜不是最「水」的？ 「這蔬菜」含水量近100％

水含量高的夏季蔬菜，由多到少分別是：冬瓜、黃瓜、萵苣、絲瓜、大番茄、苦瓜這6種蔬菜，水含量都比西瓜、水梨還高；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天大啖西瓜、水梨清涼消暑又解渴，但你知道嗎？其實有些蔬菜水分含量比這些水果更高喔！國健署邀請營養師在臉書粉專「食在好健康」發文分享，水含量高的夏季蔬菜，由多到少分別是：冬瓜、黃瓜、萵苣、絲瓜、大番茄、苦瓜這6種蔬菜，水含量都比西瓜、水梨還高。

夏季天氣熱、溫度上升，流汗量增加，除了注意每天多喝水之外，也可以在飲食中，挑選一些水分含量高的當季蔬果搭配。有6種常見的「夏季蔬菜」水分含量也很高，每一種蔬果以每100克，含水量由高到低做對比。冬瓜96.9%、黃瓜96%、萵苣95%、絲瓜94.6%、大番茄94.5%、苦瓜94.4%、西瓜90.8%、水梨90.4%。

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營養師表示，冬瓜、黃瓜、萵苣、絲瓜、大番茄、苦瓜，這幾個蔬菜水分含量甚至比西瓜、水梨還要高。他提醒，大番茄是蔬菜類，小番茄是水果類。每日蔬果的攝取量可以按照「我的餐盤」口訣，水果類：每餐水果拳頭大；蔬菜類：菜比水果多一點。

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