健康網》總是失眠、入睡困難？ 中醫推助眠6方法

中醫指出，盡量在睡前兩小時進食完畢，也應避免服用易脹氣的食物。讓消化系統充分休息；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活、工作壓力大，可能導致失眠、入睡困難，但好的睡眠是健康的不二法門；中醫師分享助眠6方法，包括：每天曬太陽15到30分鐘、每天運動30分鐘、睡前別用3C、減少睡前喝水、睡前不進食及按壓內關穴。

雲品中醫診所在臉書發文分享，現代人生活節奏快壓力大，每天接觸的資訊量多，常常容易在睡前過度思考，無法安心入睡。其實打造好睡體質並不難，從飲食、睡前習慣養成好睡的日常。調整成「真健康」的生活。

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中醫表示，如果失眠問題超過3個月以上，或短期內失眠情況嚴重，一定要尋求專業的醫師求診，找尋失眠原因，避免睡眠問題繼續惡化喔！因為長期的睡眠不足，不僅容易讓情緒失控、注意力不集中，還會讓罹患心血管疾病的風險大增，所以好好地睡一覺很重要。

●每天曬太陽15到30分鐘：日光可以抑制褪黑激素，調節生理時鐘。早上曬太陽除了更有精神，同時也能調節生理節律，在晚上睡覺時能分泌褪黑激素幫助入睡。

●每天運動30分鐘：養成規律運動，有助強化體內的睡眠循環，並改善深層睡眠。但應避免睡前進行激烈的運動，會讓人精神亢奮更難入眠，而破壞睡前所需要的平靜與放鬆。

●睡前別用3C：3C產品的光源會刺激我們的腦，褪黑激素是人體調節生理時鐘的荷爾蒙，處於昏暗環境中才會分泌，眼睛直盯藍光銀幕，會導致腦部停止分泌褪黑激素，讓你難以入睡。

●減少睡前喝水：為了避免半夜起床上廁所而中斷睡眠，因此建議在入睡前30分鐘不要飲用水、飲料等，以免干擾後續的睡眠品質。

●睡前不進食：盡量在睡前兩小時進食完畢，也應避免服用易脹氣的食物。讓消化系統充分休息，記得晚上不吃零食，睡前不要進食。

●按摩穴位：可在睡前按壓內關穴-手腕內側橫紋三指寬，於兩筋之間。使用適當的力道一個穴位按摩約20秒，休息5秒，反覆5-10次。可安神定心，幫助平穩精神與入睡。

中醫師分享幫助睡眠6方法，其中在睡前按壓內關穴助入睡。（圖取自雲品中醫診所臉書）

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