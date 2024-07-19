健康網》腸胃炎怎麼吃？ 營養師建議細嚼慢嚥選「這些」

營影師說，澱粉加入低油脂的蛋白質類食物，採取低油烹調方式補充蛋白質，有助腸道黏膜的修復，例如：蒸蛋、魚等；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃炎要吃什麼好？營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享腸胃炎飲食內容及重點，少量多餐、進食時細嚼慢嚥、記得補充水分，避開煎、炒、炸等高油烹調，徹底加熱煮熟，避免生食。可以吃稀飯、瘦肉、蒸蛋、魚、去皮的蘋果或葡萄等溫和食物。

李婉萍表示，腸胃炎須採取溫和飲食，可以吃去除麩皮、胚芽的澱粉類；油脂含量低的蛋白質；葉菜類蔬菜或瓜類；去皮的蘋果或葡萄；先恢復主食類，再加入蛋白質；「不要」食用牛奶和奶製品。

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飲食內容及營養重點

●以純澱粉為主，能提供所需熱量適量攝取鹽分，避免電解質失調水分應喝足，預防脫水，例如：稀飯、白飯、白吐司、蘇打餅乾。

●澱粉加入低油脂的蛋白質類食物，採取低油烹調方式補充蛋白質，有助腸道黏膜的修復，例如：白飯、瘦肉、蛋鹹稀飯（米加瘦絞肉烹煮）、蒸蛋、魚。

●以營養均衡的溫和飲食為主，仍應注意少油，並可逐漸增加纖維量，例如：麵條、蝦子、豆腐、高麗菜，搭配奇異果或香蕉。

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