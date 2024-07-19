健康網》「金針」護眼又解憂 營養師曝清洗4招免吃毒

營養師指出，金針拆封後，先以清水沖洗1遍，放入鍋中，加入等同金針份量約20倍的水。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季進入金針花（本名：萱草）季節，其不僅可供觀賞，還能入菜，吃下去對於護眼、忘憂有幫助，營養師李婉萍表示，許多人擔心加工時所添加的二氧化硫，可按照4步驟清洗，包括：水量加足20倍、溫水45度浸泡、添加少量白醋以及勤換水，即能安心下鍋烹煮。

李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文表示，金針花富含膳食纖維及維生素Ａ、Ｅ，又有極佳的抗氧化活性，對於護眼、忘憂有幫助。

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●眼睛看一看：色澤不可太鮮豔，應呈現淡淡褐色或黑色。

●鼻子聞一聞：沒有酸敗或藥水等異味，最理想聞起來還會有些微花香味。

●用手摸一摸：觸摸時應有乾燥感，沒有吸濕受潮、黏膩等現象。

她建議，購買時宜選擇包裝完整、標示清楚，且最好有貼上綠底菊線的「台灣金針」標章產品，以確認來源安全性，相對吃得安心，依據我國「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，挑選二氧化硫殘留量小於4.0g/kg的金針，一般不需擔憂食用安全問題。

有效去除金針二氧化硫 4步驟清洗

●水量加足20倍：金針拆封後，先以清水沖洗1遍，放入鍋中，加入等同金針份量約20倍的水。

●溫水45℃浸泡：適合浸泡金針的水溫最好為45℃。

●添加少量白醋：水中加入少許白醋，有助消除二氧化硫。

●勤換水：整個浸泡過程約20～30分鐘，但泡浸10分鐘後，便需換水1次。

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