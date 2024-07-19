健康網》補水選錯飲料反中暑 喝綠茶、啤酒小心脫水

如果不吃早餐，缺乏鹽和糖，更容易中暑，加上喝茶還會脫水；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣炎熱，各地中暑頻傳，除了在戶外工作的民眾要預防熱傷害，中老年族群也要特別注意，日本就曾有獨居老人為省錢不開空調中暑；有婦人不吃早餐，為防中暑喝綠茶去散步，結果被送急診；還有中年上班族，突然戶外大量運動還喝啤酒結果導致熱痙攣。

老人感知熱能力下降 室內也要注意

日本媒體《NHK》報導，日本每年超過6萬人因中暑被送往急診，其中一半以上是65歲老人。尤其老人隨著年齡，感知熱的能力下降，加上經常服用的降血壓藥、抗過敏藥、抗精神病藥等藥品也讓身體難出汗。

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報導指出，一名80多歲的獨居婦人，在氣溫高達35度時，為省錢不開空調，導致昏倒送醫。NHK表示，40%的中暑病例發生在「室內」，尤其獨居老人，隨著年齡身體感覺不到溫差，容易不知不覺中暑。建議準備一個溫度計和濕度計，當室溫超過28度且濕度超過70%，就要開空調。

空腹容易中暑 綠茶恐造成脫水

另外，一名70多歲的婦人沒吃早餐去散步，為避免中暑喝綠茶，結果途中感到疲倦，無法動彈，送醫急救。

NHK解釋，如果不吃早餐，不僅會脫水，還會缺乏鹽和糖，更容易中暑，加上綠茶含有咖啡因，咖啡因是一種利尿劑，還會導致脫水。

炎炎夏日很多人會想來杯冰啤酒，不過要注意酒精會利尿導致脫水，甚至造成熱傷害。（圖取自photoAC）

上班族戶外運動時 慎防「勞力型中暑」

一名50歲不常運動的上班族的男子，睽違幾個月去打高爾夫球。因天氣炎熱又熱又口渴，喝了兩瓶生啤酒，結果酒精利尿導致脫水，打球時身體抽筋昏倒。

NHK指出，此案症狀稱為「勞力型中暑」，是在戶外運動或工作時發生的典型中暑類型。尤其是上班族等平常都待在冷氣房裡，突然開始運動時特別需要注意症狀。

NHK強調，中暑和脫水是危及生命的疾病，片刻的猶豫就可能無法挽回。若懷疑中暑，當出現三「否」時，即「失去知覺」、「無法（自己）喝水」、「無法行走」快叫救護車救援。

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