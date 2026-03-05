自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》盜汗不是更年期？ 營養師揭這原因恐是熱潮紅禍首

2026/03/05 20:03

營養師邱世昕表示，許多人會把躁熱盜汗歸咎於更年期荷爾蒙失調，覺得忍耐一下就好。但除荷爾蒙因素外，造成熱潮紅也有隱形兇手；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性都有過這樣的經驗：明明坐在冷氣房沒運動，卻突然一陣燥熱從胸口湧上來，臉紅心跳、滿身大汗像是水龍頭關不住，甚至身旁的人都穿外套，只有自己熱得受不了。營養師邱世昕提醒，許多人會把這種情況歸咎於更年期荷爾蒙失調，認為忍耐一下就好。但除了荷爾蒙因素外，其實血糖波動也可能是讓熱潮紅加劇的隱形兇手。

邱世昕於臉書專頁「營養師教練-世昕」發文指出，當攝取甜點或精緻澱粉後，血糖可能會快速飆高，接著又迅速下降，形成劇烈波動。這樣的血糖劇烈變化，可能影響大腦裡的溫度調節中樞，也就是下視丘，導致身體誤判能量不足而拉警報，進而開始釋放腎上腺素。

邱世昕進一步解釋，當腎上腺素分泌增加時，可能就會出現心跳加快、大量出汗等反應。簡單來說，當血糖像坐雲霄飛車般忽高忽低時，體溫也可能一樣跟著出現上下波動。

因此，邱世昕建議，若出現這種狀況，不妨嘗試透過「穩醣飲食」方式，來減少血糖劇烈起伏的發生。例如：可以將常吃的麵包替換為地瓜，並將含糖飲料改為無糖茶飲，試試採用改變飲食的方式，來維持血糖穩定。

邱世昕強調，日常只要透過調整飲食型態，讓血糖維持在較平穩的狀態，其實也會有助於維持體溫，減少突然發生熱潮紅、盜汗的不適感。

