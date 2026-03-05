麻疹境外移入釀群聚 台中20多歲女遭傳染 兩人互不認識

麻疹傳染力極強，可透過空氣及飛沫傳播，且在出疹前後4天內均具有傳染力。（翻攝自疾管署官網）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內新增一起麻疹境外移入造成國內感染群聚事件！台中市今年2月出現首例境外移入個案，40多歲從馬來西亞回國的麻疹病例，傳染給國內一名龍井區20多歲女性，兩人並不認識，但有共同足跡，是匡列的接觸者，在共同空間相處後約10天就發病，出現發燒及出疹症狀，衛生局表示，經通報採檢送驗後在昨天確診麻疹。

這名境外移入麻疹確診個案，1月底至馬來西亞，2月初返國後在9日開始出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，10日出疹就醫，因症狀未改善，12日凌晨至醫院急診，經醫師通報採檢，並於2月13日經中央實驗室檢驗研判確定為境外移入麻疹案例，該個案可傳染期為2月6日至2月14日。



衛生局調查，另名20多歲女性個案是台中今年首例境外移入麻疹確診個案所匡列的接觸者，屬於境外移入導致的國內感染個案，目前個案狀況穩定，已於3月4日完成居家隔離，經疫調確認，個案於可傳染期間在中市無公開場域活動足跡，目前已匡列同住親友及職場等共40名接觸者，皆未出現不適症狀，並持續健康監測至3月22日。

該確診個案在健康監測期間出現疑似麻疹症狀後，依衛教指示主動聯繫衛生單位並就醫，衛生局在2月28日接獲醫院通報即啟動疫情調查、衛教及接觸者匡列等防疫措施。

衛生局長曾梓展表示，麻疹傳染力極強，可透過空氣及飛沫傳播，且在出疹前後4天內均具有傳染力，自最後接觸日起觀察至麻疹最大潛伏期18天，如出現疑似症狀，將由衛生單位協助安排就醫及後續防疫處置。

曾梓展警示，全球麻疹疫情持續升溫，亞洲地區如日本今年病例數為近7年同期新高，目前越南、新加坡、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國都有疫情；歐美地區包括美國、加拿大、墨西哥及歐洲羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利、西班牙等國家亦陸續出現病例。

曾梓展提醒，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹最有效的方法，若民眾計畫前往麻疹流行地區，建議事前至旅遊醫學門診諮詢評估，必要時可自費接種疫苗；設籍中市滿6個月以上未滿1歲嬰幼兒，如需前往麻疹流行地區，可至中市30區衛生所評估，提前接種1劑MMR疫苗；另家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，應依時程至衛生所或預防接種合約院所完成MMR疫苗接種，以維護自身與家人健康。

麻疹典型症狀會出現皮疹、結膜炎、柯氏斑。（衛生局提供）

