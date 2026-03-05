您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
免開刀治重度二尖瓣閉鎖不全 健保給付百萬救回73歲嬤
〔記者蔡淑媛／台中報導〕73歲蔡張姓阿嬤罹患原發性重度二尖瓣閉鎖不全，近半年症狀嚴重惡化，造成血液逆流，且左心室血液射出率只剩1/4，產生嚴重心房顫動、肺高壓、肺積水，反覆住院，擔心傳統開心手術風險，遲遲無法進行，隨時有生命危險。適逢保署去（2025）年12月起開放有條件給付原來要自費百萬的「經心導管二尖瓣緣對緣修補手術」，申請成功完成手術，成為全國首例受惠者，終於揮別氣喘吁吁的人生，能帶孫子、買菜，好好生活。
台中榮總心臟內科醫師梁凱偉指出，心臟瓣膜如閘門控制血流方向，二尖瓣位於左心房與左心室間，若心臟收縮時無法關好，就形成二尖瓣閉鎖不全，病因有原發性，是瓣膜本身損壞，如重度脫垂、腱索斷裂或風濕性心臟病等；次發性是心臟擴大導致正常的瓣膜無法對齊，如心肌梗塞或擴張性心肌病變。
中度及重度原發性二尖瓣閉鎖不全在70歲以上盛行率約1.8%，但初期因心臟功能代償良好大多無明顯症狀，但長期閉鎖不全，將使心臟負擔加重，逐步產生喘、運動耐受力下降、水腫等心衰竭相關症狀，就必須接受積極治療。
梁凱偉說，二尖瓣閉鎖不全進行手術，傳統為開胸手術進行修補或置換瓣膜，以復原本心臟的輸出功能，台灣約10年前引進心導管二尖瓣緣對緣修補手術，
利用心導管從腹股溝的股靜脈進入到右心房，經心房中膈穿刺到左心房，在心導管X光和經食道心臟超音波導引下，用特殊瓣膜夾將閉鎖不全的二尖瓣夾起來。
台中榮總已成功為70多名患者完成此手術，術後追蹤有9成病人由重度閉鎖不全減輕到輕度或中度，有效改善二尖瓣閉鎖不全及心衰竭症狀，過去手術須完全自費120萬，是沈重負擔，現在健保開放有條件給付心導管二尖瓣緣對緣修補手術。
中榮在心臟血管中心主任李文領領導下，由梁凱偉及心血管影像科主任林維文團隊合作，為蔡張阿嬤向健保署申請事前審查，成功通過健保給付百萬醫療費用，不需開心就成功將二尖瓣閉鎖不全從重度降為輕度，術後心衰竭症狀大幅改善。
梁凱偉表示，若是因心臟衰竭造成次發性重度二尖瓣閉鎖不全的病人，在接受完整藥物治療後再施以心導管二尖瓣緣對緣修補手術，可減少住院機率並延長存活，是建議的第一等級治療；不過每位病人二尖瓣閉鎖不全的病況、病因不同，應由心臟內、外科醫師評估後決定治療方式。
