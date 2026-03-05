自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

免開刀治重度二尖瓣閉鎖不全 健保給付百萬救回73歲嬤

2026/03/05 18:13

蔡張阿嬤病史30年，與女兒獻花感謝梁凱偉醫師多年的照護。（記者蔡淑媛攝）

蔡張阿嬤病史30年，與女兒獻花感謝梁凱偉醫師多年的照護。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕73歲蔡張姓阿嬤罹患原發性重度二尖瓣閉鎖不全，近半年症狀嚴重惡化，造成血液逆流，且左心室血液射出率只剩1/4，產生嚴重心房顫動、肺高壓、肺積水，反覆住院，擔心傳統開心手術風險，遲遲無法進行，隨時有生命危險。適逢保署去（2025）年12月起開放有條件給付原來要自費百萬的「經心導管二尖瓣緣對緣修補手術」，申請成功完成手術，成為全國首例受惠者，終於揮別氣喘吁吁的人生，能帶孫子、買菜，好好生活。

台中榮總心臟內科醫師梁凱偉指出，心臟瓣膜如閘門控制血流方向，二尖瓣位於左心房與左心室間，若心臟收縮時無法關好，就形成二尖瓣閉鎖不全，病因有原發性，是瓣膜本身損壞，如重度脫垂、腱索斷裂或風濕性心臟病等；次發性是心臟擴大導致正常的瓣膜無法對齊，如心肌梗塞或擴張性心肌病變。

中度及重度原發性二尖瓣閉鎖不全在70歲以上盛行率約1.8%，但初期因心臟功能代償良好大多無明顯症狀，但長期閉鎖不全，將使心臟負擔加重，逐步產生喘、運動耐受力下降、水腫等心衰竭相關症狀，就必須接受積極治療。

梁凱偉說，二尖瓣閉鎖不全進行手術，傳統為開胸手術進行修補或置換瓣膜，以復原本心臟的輸出功能，台灣約10年前引進心導管二尖瓣緣對緣修補手術，

利用心導管從腹股溝的股靜脈進入到右心房，經心房中膈穿刺到左心房，在心導管X光和經食道心臟超音波導引下，用特殊瓣膜夾將閉鎖不全的二尖瓣夾起來。

台中榮總已成功為70多名患者完成此手術，術後追蹤有9成病人由重度閉鎖不全減輕到輕度或中度，有效改善二尖瓣閉鎖不全及心衰竭症狀，過去手術須完全自費120萬，是沈重負擔，現在健保開放有條件給付心導管二尖瓣緣對緣修補手術。

中榮在心臟血管中心主任李文領領導下，由梁凱偉及心血管影像科主任林維文團隊合作，為蔡張阿嬤向健保署申請事前審查，成功通過健保給付百萬醫療費用，不需開心就成功將二尖瓣閉鎖不全從重度降為輕度，術後心衰竭症狀大幅改善。

梁凱偉表示，若是因心臟衰竭造成次發性重度二尖瓣閉鎖不全的病人，在接受完整藥物治療後再施以心導管二尖瓣緣對緣修補手術，可減少住院機率並延長存活，是建議的第一等級治療；不過每位病人二尖瓣閉鎖不全的病況、病因不同，應由心臟內、外科醫師評估後決定治療方式。

梁凱偉醫師指出，透過心臟超音波，顯示蔡張阿嬤因重度二尖瓣閉鎖不全致血液逆流狀況在心導管術後大幅改善。（記者蔡淑媛攝）

梁凱偉醫師指出，透過心臟超音波，顯示蔡張阿嬤因重度二尖瓣閉鎖不全致血液逆流狀況在心導管術後大幅改善。（記者蔡淑媛攝）

梁凱偉醫師指出，手術使用特殊瓣膜夾將閉鎖不全的二尖瓣夾起來，有效改善病人心衰竭症狀。（記者蔡淑媛攝）

梁凱偉醫師指出，手術使用特殊瓣膜夾將閉鎖不全的二尖瓣夾起來，有效改善病人心衰竭症狀。（記者蔡淑媛攝）

臺中榮總心臟血管中心以「經心導管二尖瓣緣對緣修補手術」成功治療蔡張阿嬤（右3）重度二尖瓣閉鎖不全，並獲健保給付醫藥費。（記者蔡淑媛攝）

臺中榮總心臟血管中心以「經心導管二尖瓣緣對緣修補手術」成功治療蔡張阿嬤（右3）重度二尖瓣閉鎖不全，並獲健保給付醫藥費。（記者蔡淑媛攝）

