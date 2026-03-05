健康網》網購4大有毒物質 醫：別囤紙箱

網購族總會不時有些紙箱來不及丟棄，醫師提出警示。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕網購好方便？小心來路不明的產品！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」表示，年假連假大家也網購許多東西。但提醒你，有毒物質揮發，恐影響神經！

謝炳賢表示，網購來路不明的產品，可能讓你在不知不覺中接觸到重金屬、塑化劑、甲醛等有毒物質；那些堆積如山的紙箱，還可能釋放化學油墨揮發物。解說網購貨物堆積造成的潛藏危機：

重金屬超標：神經毒素的隱形殺手

哪些網購產品最容易重金屬超標？謝炳賢表示，可能的產品有：來路不明的保健食品、中藥材、便宜彩妝品、劣質餐具水壺、色彩鮮豔的兒童玩具文具，這些產品如果沒有經過檢驗，可能含有鉛、汞、砷、鎘等重金屬。

塑化劑超標：荷爾蒙大亂，神經內分泌失調

同時，謝炳賢強調，便宜的塑膠餐具保鮮盒、劣質香水香氛產品、塑膠玩具奶嘴、PVC材質雨衣浴簾、來路不明的保養品乳液，這些產品都可能含有超標的塑化劑。還有看似漂亮的網紅飲料杯，照片中總是裝滿漂亮的飲料、珍奶，但不合規的飲料杯在接觸飲料後會吸出更多有毒物質。

甲醛超標：刺激黏膜，致癌物質

哪些網購產品最容易甲醛超標？謝炳賢提出下列可能。

●便宜的衣服、床單、窗簾：為了防皺、定型，廠商會添加甲醛。尤其是那些「免燙」、「不易皺」的產品，甲醛含量往往更高！

●劣質家具、木質產品：使用含甲醛的黏合劑，尤其是便宜的合板、密集板家具

●便宜的指甲油、美甲產品：甲醛常被用來當作硬化劑，讓指甲油更持久。

●來路不明的洗髮精、護髮產品：某些產品會添加甲醛當防腐劑。

囤積紙箱化學油墨揮發：慢性神經毒性

印刷紙箱使用的油墨含有多種化學溶劑和重金屬成分，包括：

●甲苯、二甲苯：揮發性有機化合物（VOCs），會持續從紙箱表面釋放到空氣中。

●鉛、鎘、汞等重金屬：某些劣質油墨為了增加色彩鮮豔度，會添加重金屬顏料。

●苯類化合物：已知的致癌物質，長期吸入會增加血癌風險。

不少人家中多少有些紙箱；然劣質紙箱恐含有甲醛，長期吸入恐致病。（圖取自PhotoAC）

