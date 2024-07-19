北醫楓杏澎湖醫療隊啟程 送愛到離島

北醫楓杏澎湖醫療隊澎湖服務之旅，各界踴躍贊助。（北醫楓杏澎湖醫療隊提供）

〔記者劉禹慶／高雄報導〕北醫楓杏澎湖醫療隊今（19）日前往澎湖，展開偏鄉服務。這已經是醫療隊第14年前往澎湖舉行巡迴義診、家庭訪視及醫學體驗營活動。

台北醫學大學副校長張淑英對楓杏澎湖醫療隊在澎湖的深耕表示讚賞，楓杏不僅在地扎根，連結醫護人員與各界資源，也將愛心傳遞至菊島。課外活動指導組組長莊玉琪，也特別稱讚楓杏不僅限於暑期服務，更在學期間推動了天人菊持續關懷計畫，實踐「長期經營，永續服務」的精神。

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楓杏澎湖醫療隊的指導老師邱聖博表示，非常感謝各界單位14年來對楓杏活動的持續贊助和支持，使澎湖居民能夠接受到更全面的醫療服務，這對澎湖社區的福祉有著非常深遠的影響。

今年的巡迴醫療義診活動，將於7月26日至7月29日以及8月2日至8月5日舉行，計劃在2里、32個村落進行義診和家庭訪視活動。

今年的義診新增服務據點，將首度前往湖西鄉成功村、西嶼鄉外垵村及二級離島-馬公市桶盤里、望安鄉花嶼村、白沙鄉員貝村進行服務，希望能為更多偏鄉民眾送上愛心。

北醫楓杏澎湖醫療隊啟程澎湖，展開澎湖醫療巡迴之旅。（北醫楓杏澎湖醫療隊提供）

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