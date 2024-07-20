健康網》椎間盤突出動靜皆難受 醫曝4招緩解

醫師建議，就算在忙碌工作或放鬆追劇時，也一定要記得定期起身走動、活動一下筋骨，舒緩椎間盤的壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕椎間盤突出常讓人動一下就痛到動彈不得，但一直不動又好像更不舒服，到底有沒有什麼方法可以緩解呢？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢分享緩解4招，包括：定時變換姿勢、減少腰部彎曲動作、發炎期多休息、低衝擊性運動。

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，椎間盤突出是許多病人來求診的原因之一，特別是現代人時常低頭滑手機，長時間姿勢不良、彎腰駝背，更讓下背痛成為許多人必經的困擾。

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●定時變換姿勢：當長時間維持同一姿勢時，容易使腰椎承受巨大壓力，進而讓椎間盤受到擠壓，久而久之就會出現腰背疼痛的症狀。因此，就算在忙碌工作或放鬆追劇時，也一定要記得定期起身走動、活動一下筋骨，舒緩椎間盤的壓力。

●減少腰部彎曲動作：簡單來說，就是要減少彎腰！像是搬重物、坐小板凳、洗臉時向水槽彎，斜躺坐椅子...等，都是生活中相當常見讓腰椎彎曲的動作，這樣的姿勢容易造成腰椎過度負荷，進而引發椎間盤突出，一定要盡量避免。

●發炎期多休息：椎間盤突出患者在急性發炎期時，建議務必要多多休息，降低脊椎荷重，讓發炎部位能完整復原。而在發炎期的第1-3天，可以透過冰敷來幫助減輕疼痛及腫脹，而後則可進行熱敷，來放鬆週邊肌肉與神經。

●低衝擊性運動：其實適度進行一些低衝擊性的運動有助於舒緩椎間盤突出的不適，像是游泳、瑜珈、走路、騎自行車等，可以幫助強化核心肌群，減少對脊椎的負擔、保持關節靈活度，同時也能改善椎間盤突出的症狀。

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